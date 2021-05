Gilles De Bilde koos één surprise in zijn EK-kern die Martínez niet volgt: “Hij brengt vuur in de ploeg”

Rode Duivels Courtois tegen Mulder over mogelijke EK-finale: “Favoriete tegenstan­der? Maakt niet uit, we winnen”

28 maart Aan vertrouwen geen gebrek bij Thibaut Courtois. Onze nationale doelman ging op de koffie bij Jan Mulder en werd daar op de rooster gelegd. Hoe zit het met Eden Hazard? En naar wie gaat zijn voorkeur in een mogelijke EK-finale? “Moesten we in de finale geraken, dan ben ik zeker dat we met deze ploeg zouden winnen. Maar de weg naar de finale is moeilijk.” Bekijk het volledige interview op VTM Go.