Gespecialiseerd databedrijf voorspelt dan tóch zware tegenstander: grote kans dat Rode Duivels tegen derde uit ‘groep des doods’ uitkomen

Vooreerst de zekerheden: België speelt komende zondag om 21 uur in het Spaanse Sevilla zijn 1/8ste finale. Als de Rode Duivels die confrontatie overleven, reizen ze vervolgens naar München, om daar op 2 juli om 21 uur de kwartfinale af te werken. Er wordt zo een vermoeiende verplaatsing naar Bakoe in Azerbeidzjan vermeden. De halve finale en de finale vinden plaats in Londen, in het mythische Wembley, op voorwaarde dat de UEFA niet beslist om die wedstrijden te verhuizen naar Boedapest in Hongarije.

Ook de tegenstanders in een eventuele kwartfinale zijn al gekend. Dat is Italië of Oostenrijk. Mochten de Rode Duivels dus de 1/8ste finale winnen, dan wacht wellicht een zware dobber tegen Italië, dat doorheen de eerste drie matchen walste en veel vertrouwen heeft. Ook Oostenrijk presenteerde zich al als een stug elftal. In de halve finale is de winnaar van groep F - Frankrijk, Portugal of Duitsland - een mogelijke opponent. Daarnaast zitten de nummers twee van poule D en E - na twee speeldagen zijn dat Engeland en Slovakije, maar het kan ook nog Spanje worden - in de Belgische tabelhelft.

Volledig scherm © Photo News

Een eventuele derby tegen Nederland kan er pas komen in de finale. Oranje zit in de andere tabelhelft, net als de poulewinnaars van D (op dit moment Tsjechië) en E (momenteel Zweden). Dat geldt ook voor Wales, in 2016 nog de Belgische killer.

Gracenote voorspelt zware opponent

Wie de Rode Duivels in de 1/8ste finale treffen, dat is vandaag koffiedik kijken. Het gaat om de beste derde van poule A (Zwitserland), E of F. De beste derde van groep D, wat oorspronkelijk ook kon, is niet langer een mogelijkheid.

Wie van de drie het wordt, dat hangt af van de groepen die geen beste derde leveren. Er is een kans dat België in de 1/8ste finale moet spelen tegen de derde van de groep des doods. Sterker nog: het gerenommeerde databedrijf Gracenote heeft berekend hoe groot de kans is dat België tegen de derde uit poule F komt. Volgens hun statistieken is er liefst 42% kans dat de beste derdes uit de groepen A, C, D en F komen. Een slecht scenario voor de Duivels, want dan moeten zij spelen tegen de derde uit de groep des doods - Frankrijk, Duitsland of Portugal dus. Nog volgens Gracenote is de kans op dit moment 26% dat de Duivels tegen Portugal uitkomen. Ook Slovakije (24%) is een waarschijnlijke tegenstander.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zelf je ploeg samenstellen? Surf naar goudenek.be en maak kans op talloze speeldagprijzen.

Speel mee met het Gouden EK Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bekijk ook:

Volledig scherm Roberto Martinez © BELGA