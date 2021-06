Georges Grün verhuist naar Dominicaanse Republiek en heeft afscheidsboodschap voor Duivels: “Eden en Axel zullen er staan”

Ondanks de ervaring die hij opdeed bij de nationale ploeg, Anderlecht en Parma én zijn liefde voor het voetbal, zagen we Grün nooit terug als lid van een technische staf. “Er hebben zich twee kansen voorgedaan”, vertelt hij. “In 2000 stelde Enzo Scifo mij voor zijn assistent te worden bij Sporting Charleroi. Dat is niet doorgegaan. En met Aimé Anthuenis als bondscoach, was er een plaats vrij als assistent. Ik was geïnteresseerd. De voetbalbond vroeg mij te postuleren. Ik heb het niet gedaan.”

En over de Rode Duivels op dit EK: “We zijn Vincent Kompany kwijt. We zijn dus niet sterker dan in 2018. Ik blijf erbij dat deze generatie op dat WK in Rusland dé kans heeft gemist op goud. Europees kampioen worden, wordt zeer gecompliceerd. Al zeg ik dat met tegenzin. Frankrijk is top en Italië heeft zich de voorbije twee jaar met overgave voorbereid. Ik twijfel daarentegen niet aan Eden Hazard. Misschien komt het omdat ik nogal sentimenteel van aard ben, maar ik heb de indruk dat zijn probleem eerder psychologisch is dan fysiek. Bij Chelsea was hij de ‘couchou’. Bij Real is dat niet het geval. Bij de nationale ploeg vindt hij die affectie terug. Axel Witsel? Hij zal spelen. Meer zelfs: ‘Il va casser la baraque!’ In november 1993 liep ik bij Parma dezelfde blessure op. Vijf maanden later speelde ik de pannen van het dak. De weerbots is er pas gekomen na het WK van ‘94 in de States.”