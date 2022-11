Geen type-elftal en zes wissels tegen Egypte: “Perfecte stap om in WK-modus te komen”

KIJK. Alderweireld: “Mensen trekken ons graag naar beneden”

Koeweit-City maakt zich op voor een onvergetelijke avond.

Al dagenlang in de ban van onze helden en van Mo Salah die hier zijn neergestreken.

De chaos kreeg u al mee, de trotsheid nog niet.

“The biggest international football match ever played in Kuwait”, pronkte op de desk waar Alderweireld en Martínez op matchday -1 hun persconferentie hielden. Terwijl in de catacomben de motoren van twee gepersonaliseerde bussen - met daarop foto’s van onder meer De Bruyne, Courtois, Eden en Salah op - bleven draaien.

Een kleine 25.000 kaarten zijn al de deur uit voor deze lucratieve oefeninterland. De organisatie hoopt er de komende uren nog zo’n tienduizend extra te verkopen. Omdat het hier niet snel meer grootser zal worden.

Zoals Marokko

Het is hier, in de stad die in het begin van de jaren ‘90 door Saddam Hoessein gebombardeerd werd tijdens ‘Operation Desert Storm’ - in de lobby van ons hotel hangen trouwens foto’s van toen, boven onder meer enkele explosieven en een kapotte typemachine - dat de Rode Duivels zich een laatste keer willen testen voor het WK. Tegen een ploeg die gelijkenissen vertoont met Marokko.

Quote Romelu maakt goede vordering. Alleen moeten we voorzich­tig blijven. De tijdslijn blijft voorlopig dezelfde. Ik verwacht niet dat hij fit geraakt voor onze eerste wedstrijd. Roberto Martínez

Martínez plant dat evenwel niet met zijn type-elftal te doen. Dat liet hij in een zaaltje in het Jaber Al-Ahmad International Stadium toch uitschijnen. Hij beschouwt deze interland vooral om “iedereen in de beste conditie aan de start van het WK te krijgen” en kondigde iets later dan ook aan zijn zes wissels allemaal te zullen gebruiken. Voorts is dit “een goede opportuniteit zodat iedereen zich kan aanpassen aan luchtvochtigheid, en aan het klimaat.”

Vertonghen met de groep

Martínez kan in de laatste rechte lijn richting Qatar alvast niet rekenen op man-in-vorm Leandro Trossard. “Hij kreeg op training een tik te verduren, maar zonder veel erg. Leandro zal zaterdag opnieuw kunnen trainen. De match tegen Canada komt niet in het gevaar.”

Met Jan Vertonghen en Thorgan Hazard gaat het intussen dan weer beter - beiden trainden vandaag met de groep. Casteels is nog steeds ziek. Martínez: “Thorgan voelt zich beter na zijn verkoudheid. En ook met Jan gaat het goed.”

Wat maakt dat Jason Denayer - opgeroepen voor het geval een verdediger niet tijdig fit zou geraken voor het WK - straks dus gewoon terug naar Dubai zal mogen gaan. Cynisch genoeg ontbrak Denayers overigens wél op de afsluitende training voor Egypte. Hij ondervond wat last en kreeg een individuele programma.

Voorzichtig met Lukaku

Dat is ook nog het steeds het geval voor Romelu Lukaku. Na het loopwerk van woensdagavond nam de medische staf van de Rode Duivels geen risico’s. Hoe zeer Lukaku ook staat te drummen om de intensiteit op te drijven. Als het van onze recordschutter zou afhangen, maakt hij al in de openingsmatch tegen Canada zijn terugkeer, maar dat zou met vuur spelen zijn. “Romelu maakt goede vordering”, bevestigt Martínez. “Alleen moeten we voorzichtig blijven. De tijdslijn blijft voorlopig dezelfde. Ik verwacht niet dat hij fit geraakt voor onze eerste wedstrijd.”

En dus biedt deze vriendschappelijke interland Martínez de kans om Batshuayi en Openda nog eens uit te proberen. “Ze zullen allebei minuten krijgen. Dit is een goede gelegenheid om te zien hoe de verstandhouding is als zij in de spits staan.”

Martínez zoekt nog steeds naar de juiste “partnerships”. “Pas onze eerste match op het WK zal een idee geven hoe we het willen aanpakken.”

Maar Egypte is wel “de perfecte stap om helemaal in WK-modus te komen”.

In navolging van onder meer het Nederlandse elftal - dat gisteren met arbeidsmigranten trainde in Qatar - plant ook de Belgische bond straks in Qatar een actie om de situatie rond de schending van de mensenrechten nog eens onder de aandacht te brengen. “Wij gaan geen match tegen hen spelen, maar we zullen wel een aantal mensen uitnodigen en tijd doorbrengen met hen”, liet Martínez weten.

Eerder kwamen de Rode Duivels ook al het veld op in een T-shirt met een de boodschap “Football supports change” op en was er een infosessie van Amnesty International over arbeids- en mensenrechten.

