Geen euforie in de studio na vijfde groot toernooi op rij: “Halve finale en finale. Dát is de opdracht”

Rode Duivels Roberto Martínez haalt Dante Vanzeir en Wout Faes erbij, ook Divock Origi keert terug voor tweeluik Est­land-Wa­les

Qatar, here we come? Mét Dante Vanzeir en Wout Faes. Bondscoach Roberto Martínez geeft het duo een eerste kans bij de grote jongens. De Rode Duivels hebben de kwalificatie voor het WK eind volgend jaar nagenoeg op zak. Volgende week moet de kroon op het werk tegen Estland (13 november) en Wales (16 november).

5 november