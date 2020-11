Geen EK voor Jonge Duivels na desillusie in Bosnië: “Zaten in een te mooie uitgangspositie om dit nog weg te gooien”

Voor de blonde reus van FC Köln is het een horrorweek geworden. Zes dagen nadat hij als Rode Duivel afging tegen Zwitserland, moest Sebastiaan Bornauw de bittere kelk in Sarajevo tot de bodem ledigen. Na een snelle voorsprong via De Smet op aangeven van De Ketelaere, lag slecht verdedigen van Bornauw aan de basis van de Bosnische gelijkmaker. Aan de zijlijn liet de Belgische kapitein zich al te makkelijk passeren door Lukic, die hem er ook nog eens pijnlijk uitliep. Savic was sneller op de aflegger dan Bataille, en die tik kwamen de Belgen niet te boven. Twee minuten later sneed Resic door de defensie en kwam opnieuw Bornauw te laat om onheil te voorkomen.

Quote Deze jongens moeten nog leren wat de A-ploeg in de afgelopen zeven jaar deed: ook realis­tisch kunnen winnen in moeilijke matchen tegen zogezegd kleinere landen Bondscoach Mathijssen

“Maar zoeken naar één zondebok voor dit verlies vind ik te gemakkelijk”, nam bondscoach Mathijssen zijn aanvoerder in bescherming. “We slikten twee onnodige goals, waardoor de Bosniërs hun aanvankelijk respect voor ons overwicht afgooiden. Dan moet je heel goed zijn om het nog omgedraaid te krijgen. Wij hadden kansjes, maar het ontbrak aan efficiëntie. Net als thuis tegen Bosnië en in Wales.”

Na een penaltyfout op Bornauw kon Openda vanop de stip toch scoren, maar toen was het kalf al verdronken. Een kwalificatie voor het EK als één van de vijf beste tweedes ging ook helemaal in rook op toen Roemenië later op de avond gelijkspeelde tegen Denemarken.

Leren realistisch winnen

“Dit is een enorme teleurstelling”, verzuchtte Mathijssen. “We waren maar met één scenario in het hoofd naar Bosnië gekomen: winnen, om ons lot in eigen handen te houden. Ja, het is pijnlijk dat we twee keer wonnen van Duitsland en toch vijf punten minder pakten. Deze jongens moeten nog leren wat de A-ploeg in de afgelopen zeven jaar deed: ook realistisch kunnen winnen in moeilijke matchen tegen zogezegd kleinere landen. Want het verzamelde talent is er in deze kleedkamer. Of we Zinho Vanheusden gemist hebben? Ach, ook Saelemaekers ontbrak, maar het is niet het moment om over afwezigen te spreken.”

Het was dan ook niet gisteren dat het mis liep, maar vooral in Moldavië. Zonder de nederlaag in Tiraspol was de druk in Sarajevo veel kleiner geweest. “We zaten in een te mooie uitgangspositie om het nog weg te gooien”, besluit Mathijssen. “Toch deden we dat. Dit komt bijzonder hard aan.”

België: Bodart Faes, Bornauw, Touba (60' Vanzeir) Bataille, Sambi Lokonga, Mangala (75' Antonucci), De Smet De Ketelaere, Openda, Ndayishimiye (60' Amuzu).

Doelpunten: 8' De Smet (0-1), 29' Savic (1-1), 31' Resic (2-1), 71' Kovac (3-1), 89' Openda (strafschop, 3-2).

