Geen bijkomende besmettingen bij Rode Duivels: “Opluchting dat we met sterkste ploeg kunnen spelen”

Ook eind vorige week testten alle leden van de nationale ploeg al negatief. Na de positieve test van doelman Thomas Kaminski vorige dinsdag was het nochtans even nagelbijten voor de rest van de selectie, want de doelman had met de groep getraind. Maar een verdere verspreiding van het virus bleef dus uit. Ook bij de Denen testte iedereen negatief.

“Ik denk niet dat het zó hard leeft binnen de groep. Maar het is in elk geval een opluchting binnen de staf dat iedereen beschikbaar is en dat we met onze sterkste ploeg kunnen spelen”, zegt Philippe Rosier in bovenstaande video. Hij legt ook uit hoe de tests precies in hun werk gaan.

Morgenavond volstaat voor de Duivels een punt tegen Denemarken, op de slotspeeldag van de groepsfase. De Denen moeten winnen. In september wonnen de Duivels de heenmatch in Kopenhagen met 0-2. De wedstrijd is live te bekijken op HLN.be en VTM.

