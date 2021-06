Geen Belg die de Russen beter kent dan Nicolas Lombaerts: “Dzyuba is dé man, Ionov een apart geval”

Nicolas Lombaerts voetbalde een heel decennium bij Zenit Sint-Petersburg. Geen Belg die ‘Team Russia’ beter kent dan hij. Sommige spelers kent hij persoonlijk, tegen anderen heeft hij gespeeld. “Artem Dzyuba is nog altijd de ster van de ploeg”, zegt de 39-voudige Rode Duivel. “Het is iemand met een mening, hij heeft overal wat problemen gehad. Ik herinner me nog goed de eerste keer dat ik tegen hem speelde, hij voetbalde toen voor Tom Tomsk in Siberië. Na 70 minuten heeft Spalletti me er afgehaald. Als je dat doet met een centrale verdediger, wil dat toch zeggen dat je als trainer niet al te content bent. Ik kende Dzyuba toen niet. We waren allebei nog jong, ik heb me toen wel wat mispakt aan hem. Ik heb meestal geen problemen met een fysiek sterke tegenstander, ik speel zelfs graag tegen dat soort figuren. Dat ik het toen zo moeilijk had, wil zeggen dat het echt al wel een goeie was.”