Gareth Bale verschijnt niet aan de aftrap tegen Rode Duivels

De winger vierde zaterdagavond tegen Wit-Rusland (5-1) zijn honderdste interland voor Wales. Bij de rust mocht hij in de kleedkamer blijven - het stond toen al 2-0 voor de thuisploeg. Bale is immers nog niet helemaal hersteld van een knieblessure, waardoor hij sinds begin september niet meer in actie was gekomen. Bij Real Madrid, waar hij ploegmaat is van Eden Hazard en Thibaut Courtois, kwam hij daardoor dit seizoen nog niet verder dan 193 minuten.

“Het was een zware wedstrijd voor hem, want het was alweer een hele tijd geleden dat hij nog gespeeld had”, vertelde Page. “Hij is daardoor ook wat stijf en we wachten tot de laatste minuut af om te zien of hij morgen/dinsdag minuten kan maken. Starten zou hij sowieso niet doen, dat was op voorhand zo afgesproken. Een helft tegen Wit-Rusland en dan minuten maken tegen België, dat was het plan. Voor het overige is iedereen in mijn selectie fit en speelklaar.”