Franse voetbalwebsite past na vele stevige reacties haar smakeloze commentaar over Dries Mertens aan

Onder het mom van ironie en sarcasme maakt de Franse voetbalwebsite SO FOOT.com er een sport van geregeld de tackle vooruit in te zetten. Maar de begeleidende commentaar bij de punten van Dries Mertens (3 op 10) na de match tussen Kroatië en de Rode Duivels gisteravond, was er nog meer dan los over. Na vele kwade reacties besliste de redactie om de tekst aan te passen, al schrijven ze ook dat ze het hier niet bij laten.

“Opnieuw een kleine Belg vermist, maar deze keer heeft Marc Dutroux er niets mee te maken. Vervangen bij de pauze door Lukaku, aan wie nooit iemand snoepjes heeft gegeven.”

Maar de verwijzing naar de in 1996 opgepakte Belgische seriemoordenaar en -verkrachter kwam de website op veel stevige reacties te staan. Op de sociale media werd So Foot zwaar aangepakt. “Kunnen jullie nog rustig slapen na zoiets gepubliceerd te hebben?”, luidde een van de vele verwijten. Dat konden ze dan toch niet helemaal, want in de loop van de avond werd het commentaar naar een mildere tekst aangepast. “Blijft een van de symbolen van een generatie die een heel land ontgoocheld heeft. Vervangen door Lukaku bij de pauze, maar die deed niet veel beter”, staat er nu te lezen.

Met een verwijs evenwel naar de reden waarom ze het commentaar hebben aangepast. Want van enig schuldbesef is geen sprake. “De punten voor Mertens hebben sinds deze avond zoveel reacties uitgelokt dat we ze aangepast hebben. Dit gezegd zijnde, gaan we de bedreigingen en intimidaties naar onze journalisten toe aanpakken. Ook wij zullen indien nodig de gepaste acties ondernemen.”

Dat sommige Rode Duivels stevig uithaalden richting Frankrijk nadat zij ons uitgeschakeld hebben in de halve finale van het WK 2018, blijft in vele Franse hoofden lang hangen. Onder andere Thibaut Courtois was hard toen hij zei dat hij “met dit voetbal geen WK wou winnen”, refererend aan de afwachtende en defensieve tactiek van ‘Les Bleus’.

10 op 10 voor Henry: “Geslaagde sabotage”

Onder andere So Foot laat geen gelegenheid onbenut om dat terug in de Belgische gezichten te wrijven. ‘Génération rouillée’, verroeste Generatie, luidt de titel van een artikel over het vaarwel aan onze zogenaamde Gouden Generatie die uiteindelijk geen prijs wist te pakken.

Ook andere spelerscommentaren, overladen met het nodige sarcasme, zijn grof. “Goed om een frituur open te houden in Charleroi, maar niet om de flank te doen”, staat er te lezen bij Timothy Castagne (4 op 10). Axel Witsel, de voorbije zomer in de belangstelling van Olympique Marseille, krijgt een 2. “Moest niet bij Marseille tekenen om zich te laten uitschakelen in de poulefase.” Ook wat zelfspot, omdat Marseille in de Champions League steevast sneuvelt in haar groep. Thierry Henry krijgt dan weer 10 op 10. “Geslaagde sabotage. Bedankt voor die helpende hand, Titi.”

Het slechtste punt (1 op 10) is voor een Kroaat. Marko Livaja, door bondscoach Dalic in de elf gedropt. “Naar het beeld van het bier in de tribunes: onvindbaar.”

Ook op Twitter veel sarcasme bij So Foot:

"In 2018 hebben de Fransen de wereldtitel gestolen van België. Daarom hebben we bij wijze van revanche besloten hen de vloek te bezorgen die daarmee gepaard gaat."

