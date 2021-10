Franse pers spot met onze ‘Vervloekte Generatie’: “Frans vuur moest aangewakkerd worden. Gelukkig kunnen citroenen dat”

Rode DuivelsLaat het een troost zijn. Dat de Fransen ons wel degelijk hoog inschatten. Want groot is het genoegen in verschillende Franse media, dat ze de Duivels dan toch nog klein hebben gekregen. Spot zelfs, de zure Belgische reacties na de WK-uitschakeling in Rusland 2018 indachtig. L’Équipe acht het opportuun op hun cover te titelen op ‘Le Seum’, voor de tweede keer. De Belgen opnieuw razend gekregen. Op de webstek So Foot, dat er prat op gaat naar voetbal te kijken op originele manier, doen ze er nog een forse schep bovenop.

So Foot: “De Bruyne briljant voor rust, nors jongetje erna”

U bent er nog niet zo van overtuigd dat de Fransen maar al te graag de spot met ons drijven? Lees er dan maar even ‘So Foot’ op na. Een bloemlezing.

“Frankrijk bevond zich al in de afgrond, maar kon nog profiteren van het grote verval bij een België dat alles in handen had, maar uiteindelijk toch opnieuw zijn status bevestigde van ‘Vervloekte Generatie’ in plaats van ‘Gouden’. De eerste helft trakteerde een tactisch uitstekend België ons nog op enkele slagen met de wapenstok, met vooral Lukaku die Varane al snel enkele keren achter zijn kleine tand stak of hem nadien als fauteuil gebruikte waarop hij makkelijk kon leunen. Ons blok stond te laag, wat Tielemans toeliet tussen de lijnen te lopen. Tegen dit België staat dat synoniem met groot gevaar. Het bewijs: Tielemans, De Bruyne, Hazard en Lukaku konden naar hartenlust combineren en het derde kwartier was een ware calvarietocht voor Frankrijk. Tachtig procent Belgisch balbezit in die periode, met twee goals tot gevolg.”

Quote De Belgen lieten hun wapens in de kleedkamer achter en stelden zich tevreden met het opzetten van het masker dat ze ook tegen Portugal op het voorbije EK lieten zien. Grote fout, tegen een Frankrijk dat aan enkele kruimels genoeg heeft om een taart te bakken. So Foot

“Slechts één hoop voor Frankrijk bij de pauze: dat de citroenen (duidend op de Belgen, nvdr) het interne tricolore vuur deed aanwakkeren. En jawel, we waren dan alles behalve een hele match lang goed, we hebben op z’n minst bewezen dat dit vuur nog brandt. Met dank aan de Belgen: zij lieten hun wapens in de kleedkamer achter en stelden zich tevreden met het opzetten van het masker dat ze ook tegen Portugal op het voorbije EK lieten zien. Grote fout, tegen een Frankrijk dat aan enkele kruimels genoeg heeft om een taart te bakken. Soms heeft het voetbal zo zijn redenen, die het verstand niet kent. Want in die tweede helft was Frankrijk een nog betere ploeg dan België dat voor de pauze was.”

Ook de punten en bijhorende commentaren die ‘So Foot’ aan onze Duivels gaf, willen we U niet onthouden. “Door louter één semester goed te werken, ben je nog niet geslaagd op het einde van het jaar.”

Thibaut Courtois: 5/10. ‘Ba moin en ti bo, deux ti bo, trois ti bo, doudou.’ Verwijzing naar de drie tegengoals via een Frans liedje van La Compagnie Créole. De keeper is bij onze zuiderburen zowat de verpersoonlijking van de zure Belgische uitlatingen na de WK-exit tegen Frankrijk.

Toby Alderweireld: 4/10. Onmogelijk te achterhalen wie hem het meest afgeslacht heeft. Kylian Mbappé of de duizenden Fransen die zijn achternaam proberen uit te spreken hebben donderdagavond.

Jason Denayer: 5,5/10. In vier dagen van een niet foutloze match tegen Arnaud Nordin (anonieme aanvaller van Saint-Etienne) naar een sterke match tegen Karim Benzema. Zondag zal hij ongetwijfeld fantastisch zijn.

Jan Vertonghen: 5,5/10. Niet de meest elegante, maar bijzonder solide van begin tot einde zonder ook maar uit zijn zadel te komen. Zoals Jan Ullrich.

Timothy Castagne: 5/10. We zien graag een nieuw schouderduel tussen hem en Théo Hernandez. Vervangen door Batshuayi, kwestie van de supporters van Olympique Marseille even te plezieren.

Axel Witsel: 4/10. Men is dikwijls lyrisch over zijn kwaliteiten, maar in de realiteit is hij dikwijls alles behalve indrukwekkend. Vergelijk het met tofu.

Youri Tielemans: 4/10. Bij de supporters van Atlético heeft hij punten gescoord door de enkel van Griezmann te verwarren met de bal (Griezmann is sinds zijn terugkeer naar de ploeg van Simeone niet langer geliefd, nvdr). Vervangen door Vanaken, waarvan de Fransen nu toch fier kunnen zeggen dat hij bij Club Brugge speelt en hij toch wel goed is.

Yannick Carrasco: 6/10. De Yannicks (zie ook Yannick Noah, nvdr) hebben het talent om Frankrijk te laten dansen. Van links. Naar rechts.

Kevin De Bruyne: 5,5/10. KDBallon d’or voor de rust. KDgrosBB (grote baby, nvdr) erna. Briljant, daarna een nors jongetje. Een goeie samenvatting van zijn leven.

Eden Hazard: 6/10. Eerst de Eden van Lille, dan de Eden van Chelsea, dan de Eden van Real. Vervangen door Trossard. De Eden van Brighton.

Romelu Lukaku: 8/10. Maakte een ware werf van de Franse verdediging. En wanneer je weet hoeveel tijd die in Brussel in beslag nemen, duren die werken ongetwijfeld nog tot de Wereldbeker van 2026.

Roberto Martínez: 10/10 en 2/10. “La perfection puis la punition.” De perfectie gevolgd door de straf.

RMC: “Fransen gaven België een lesje”

“België kreeg dé kans om een van de pijnlijkste bladzijden uit hun geschiedenis om te slaan en weer op het goede spoor te komen. Maar dat is niet gelukt”, opent RMC hun wedstrijdverslag. “Het Franse team gaf de Belgen een lesje in volharding. Een wedstrijd win je niet alléén met voetballende kwaliteiten.”

“Nochtans was het wel degelijk een speciale match voor België, dat die halve finale op het WK duidelijk nog niet vergeten was. Dat bleek ook: het Franse volkslied werd voor de aftrap uitgefloten. Carrasco zette de Rode Duivels op voorsprong, de onstuitbare Lukaku scoorde de 2-0. Maar in de tweede helft nam Frankrijk het commando over. Met succes. Dit is een geweldige manier om door te stoten naar de finale. Onze Belgische buren moeten de kelk intussen tot op de bodem ledigen.”

L’Équipe: “Geen revanche voor België waar ze van droomden”

L’Équipe zag een “gekke match”. “In de 87ste minuut dacht Lukaku België de revanche te geven waar ze van droomden. Hij stond echter enkele centimeters buitenspel. Hernandez leidde Frankrijk naar de zege. Daar had niemand zijn geld op durven zetten bij rust. En dat is nog een understatement. In de tweede helft kreeg België echter bijna niets meer klaar. Mentaal en fysiek was het niet sterk genoeg.”

Gazzetta dello Sport: “Houding van Belgen liet Frankrijk in wedstrijd komen”

“We kregen een onwaarschijnlijk laatste halfuur te zien tussen twee geweldige teams”, schrijft de Gazzetta dello Sport. “De Belgen hadden alles in eigen handen bij het begin van de tweede helft, maar Frankrijk kwam terug in de match. Met dank aan de houding van de Rode Duivels. Zij stonden veel te laag en hun drie aanvallers stonden op een eiland. Ze verloren de controle, met alle gevolgen van dien. In het slot kregen we nog vuurwerk, met Frankrijk dat zich plaatste voor de finale. België neemt het voor de derde plek op tegen de ‘Squadra’.”

BBC: “De tijd dringt voor de ‘Gouden Generatie’”

Ook de BBC is scherp voor de Rode Duivels. “België is al meer dan drie jaar het nummer één van de wereld, maar ze zijn de enige ploeg die zo lang op kop staat zonder een prijs te winnen. Onder Martínez is het beste resultaat een derde plek op het WK 2018 en de zoektocht naar een trofee blijft duren. De tijd dringt voor de zogenaamde ‘Gouden Generatie’ van België als ze nog een trofee willen winnen, met De Bruyne, Hazard, Alderweireld en Vertonghen al ouder dan 30. Hun instorting in de tweede helft tegen Frankrijk moet hen zorgen baren, omdat ze voor de rust volledig in controle waren. Na de pauze kraakten ze onder de Franse druk.”