Franse doelman Hugo Lloris voor duel met Rode Duivels: “Er hangt iets in de lucht”

Doelman Hugo Lloris werd met Frankrijk al Europees vicekampioen in 2016 en twee jaar later wereldkampioen, maar de 34-jarige doelman heeft in zijn trofeeënkast nog een plekje vrijgehouden voor de Nations League, waarvan de Final Four van de tweede editie vanavond van start gaat met het duel tussen Europees kampioen Italië en Spanje. Donderdagavond staan België en Frankrijk tegenover elkaar in de tweede halve finale. “Dit is geen EK of WK, daarmee mag je de Nations League niet vergelijken, maar we voelen het belang wel: er zit sinds maandag een positieve vibe in de groep. We voelen dat er hier iets in de lucht hangt”, vertelde Lloris tijdens het persmoment in het Juventusstadion.

“Je kan hier een trofee winnen. We willen ons met de beste landen meten en die zijn hier aanwezig. We respecteren België dan ook enorm, maar we willen tegen hen een grootse prestatie neerzetten. We zullen op ons best moeten zijn, want het gaat toch om een prestigieuze tegenstander, als je naar hun resultaten van de voorbije jaren kijkt.”

Quote België blijft een lastige tegenstan­der. Het ontbreekt hen enkel aan een grote trofee. Hugo Lloris

Het duel tussen beide landen is een heruitgave van de halve finale van het WK in 2018. In een evenwichtige partij trokken Les Bleus toen met het kleinste verschil aan het langste eind. “Aanvankelijk werden er toen uit teleurstelling uitspraken gedaan, maar ik weet dat ze uiteindelijk wel erg fier waren op het parcours dat ze op dat WK hebben afgelegd. Een derde plaats voor België is uniek. Ze hebben toen een heel mooi WK gespeeld, maar nu zijn er veranderingen aan beide kanten. Het is dus moeilijk om die wedstrijden te vergelijken. Het blijft wel een erg lastige tegenstander. Ze staan al jaren aan de leiding op de FIFA-ranking en voor de toernooien staan ze telkens bij de favorieten. Het ontbreekt hen enkel nog aan een grote trofee”, aldus Lloris.

Bij België is de ouder wordende defensie het zorgenkind. Als sterkhouders wordt er gerekend op Jan Vertonghen en Toby Alderweireld, destijds jarenlang Lloris’ ploegmaats bij de Spurs. “Ik vind hen echt geen oude spelers, ze hebben net veel ervaring en dat is een voordeel. Het zijn leiders op een veld en dat waren ze bij Tottenham al. In zo’n grote wedstrijd als die van morgen/donderdag zullen ze wel op hun best zijn, daar twijfel ik niet aan.”