Franse analisten hakken nu al in op ‘dikke nekken’ van Rode Duivels: “Belgen gaan snel terug thuis zijn om frieten te eten”

L'Equipe du soirDe Rode Duivels hebben nog maar één match gespeeld op dit EK, maar het eerste mediatieke relletje met de Fransen is al een feit. Analisten van L’Equipe konden in hun talkshow ‘s avonds een uitspraak van Thomas Meunier maar erg matig appreciëren. Onze rechterflankspeler had na de 3-0 tegen de Russen gewoon gezegd dat het bijzonder moeilijk zou worden om dit België te kloppen. In de show luidt het eensluidend dat de Belgen nu al een dikke nek hebben. Via Twitter reageert Meunier erg cynisch.

“Wij zijn het nummer één van de wereld. Om ons te kloppen, zal je wel een erg sterke ploeg nodig hebben.” Woorden van Thomas Meunier in Sint-Petersburg, na de erg vlotte zege tegen de Russen - match waarin Meunier snel inviel voor de onfortuinlijke Castagne en meteen goed was voor een goal en assist. Die uitspraak van de Dortmund-speler werd er opvallend uitgelicht in de studio van ‘L’Equipe du soir’. En de analisten waren het opvallend eensgezind over de Belgische mentaliteit. Onder hen Johan Micoud (47), een gewezen Franse international en ex-speler van Bordeaux, en Gilles Favard.

Volledig scherm © L'Equipe du Soir/Belga

Het was presentator Olivier Ménard die de lont aan het vuur stak. “Ik heb de indruk dat ze de nederlaag tegen ons in de halve finale op het WK in Rusland nog niet verteerd hebben”, oppert hij. Waarop Favard zegt: “Ze praten en stoefen makkelijk. Niet specifiek Meunier, maar de Duivels in het algemeen.” Om ons vervolgens te ridiculiseren. “De Belgen zullen vlug terug naar huis gaan om frieten te eten.” Micoud gebruikt een Franse uitdrukking om te zeggen dat we alweer een dikke nek hebben gekregen. “Ils ont déjà attrapé le boulard.”

Lege trofeeënkast

Waarna de Duivels verder door het stof gehaald worden. “Ze hebben een goeie match gespeeld tegen een ‘houten’ team en ze beginnen alweer te stoefen. Mogen we hen er even aan herinneren dat hun trofeeënkast nog leeg staat? Wij Fransen halen de trofeeën binnen, zij hebben nog steeds niets. Dat ze het nummer één van de wereld zijn? Dat is gewoon dankzij die vreemde rekenformule van de FIFA. Ach, natuurlijk hebben de Belgen het recht om erin te geloven en behoren ze, zoals ook de bookmakers dat stellen, tot het kransje van vier ploegen die kans maken op EK-goud.” En dan weer cynisch: “Ze hebben ook gewoon het recht om hun torso en spierballen te tonen... als ze daarmee hun ego kunnen opkrikken.” Onder de analisten kan alleen Eric Blanc de quote van Thomas Meunier enigszins in het juiste perspectief plaatsen.

Het antwoord van Thomas Meunier liet niet op zich wachten, ondanks dat de gewezen speler van Club Brugge vorig jaar nog stelde dat hij de sociale media vooral links laat liggen. In een verder verleden was Meunier grote fan. Meunier heeft duidelijk ervaring. In een tweet vol sarcasme en cynisme laat hij weten wat hij ervan denkt. “Welkom in de paradox van het superioriteitscomplex”. Verwijzend naar onszelf en dus indirect naar de Fransen die hij verwijt narcistisch te zijn. “Houdt het meest van zichzelf. Praat vooral over zichzelf, vooral in lovende bewoordingen. Wil altijd de bovenhand hebben, lijkt er vooral op uit de anderen te kleineren om een gebrek aan zelfvertrouwen te camoufleren.”

Heruitgave van 2018?

Ook in 2018 werden er geregeld sneren uitgedeeld met onze zuiderburen. In aanloop naar de halve finale, maar vooral erna. Zo hadden Courtois, Eden Hazard en Kompany meteen na de match kritiek op het cynische spel van ‘Les Bleus’, waarop in de Franse media onze spelers zwaar door de mangel werden gehaald en bestempeld werden als slechte verliezers.

Een nieuwe clash België - Frankrijk, op dit EK? Het belooft zowel op als naast het veld dé wedstrijd van het toernooi te worden.

