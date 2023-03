Frank Vercauteren pareert kritiek op selectie Rode Duivels: “Als we alleen doen wat de clubs willen, hebben we een groot probleem”

Geen eerste selectie zonder controverse. Maar technisch directeur Frank Vercauteren, intussen een maand in dienst bij de KBVB, verdedigde de keuze voor de 24 Rode Duivels die bondscoach Domenico Tedesco selecteerde: “Ik sta voor 200% achter alle namen.” En voorts: “Wat gebeurd is in Qatar, is gebeurd. Wij moeten nu zorgen voor een nieuwe start en nieuwe schwung.”

KIJK. Vercauteren: “Als we enkel doen wat de clubs willen, hebben we een groot probleem”

Frank, in hoeverre ben jij betrokken geweest bij die eerste selectie van Domenico Tedesco?

“Van de eerste tot laatste minuut. Ik ben er voor hem als ‘challenger’, iemand met wie hij in discussie kan gaan. Ik heb mijn mening gegeven, hij de zijne. Uiteindelijk heeft hij de knopen doorgehakt.”

Vanuit Genk was er felle kritiek op het feit dat Trésor en Heynen er niet bij waren. Er werd ook gesproken over een devaluatie van de competitie. Hoe heb jij dat ervaren?

“Ik sta 200% achter de keuze van de bondscoach, maar alles kan bekeken worden met een andere bril. Er zijn altijd redenen om commentaar te geven, maar er zijn ook manieren om commentaar te geven. Die spelers zijn ook niet afgeschreven, die zijn gevolgd en beoordeeld. Dat ze er nú niet bij zijn, betekent niet dat ze volgende keer niet opgeroepen kunnen worden. Kiezen is verliezen. Maar het is niet de bedoeling om spelers in de tribune te zetten. Het zou gemakkelijk zijn om vijf spelers meer te selecteren, dat zou veel clubs een plezier gedaan hebben. Maar wij zijn er niet om clubs te plezieren. Wij moeten de best mogelijke omstandigheden creëren om het potentieel uit deze ploeg te halen.”

Het is de eerste keer dat de Duivels hier nu samenkomen met de nieuwe bondscoach, wat zal jouw rol zijn?

“Ik zal bij alle besprekingen - collectieve en individuele - betrokken zijn. De grote lijnen moeten voor iedereen duidelijk zijn. De verwachtingen, de doelstellingen, etc...”

Volledig scherm © BELGA

Je werkt nu een maand samen met Tedesco. Hoe verloopt die samenwerking?

“We hebben de laatste maand heel veel samen gereisd. We hebben uren gepraat over álles. En ik heb het gevoel dat we weinig woorden nodig hebben om elkaar te begrijpen. Wat de omkadering en de communicatie betreft zaten we snel op dezelfde lijn. Nu komt de volgende stap: het trainingsveld en de matchen.”

Kun je inkijk geven in de manier waarop we gaan spelen?

“Het plan is duidelijk. Alleen is de vraag of we dat kunnen realiseren met máár twee echte trainingen voor onze eerste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden.”

Welk systeem gaan de Rode Duivels spelen onder Tedesco?

“Dat moet de bondscoach eerst aan de spelers vertellen en dan zullen jullie het vrijdag wel zien.”

Gaan we drie of met vier achterin spelen?

“Dat is niet aan mij om te vertellen.”

Een van de eerste knopen die jullie hebben doorgehakt is het trimmen van de staf rond de Duivels. Was dat een noodzaak?

“We hebben een inventaris van het personeel gemaakt. En met alle respect voor hetgeen Roberto Martínez en zijn staf hier hebben neergezet, de waarheid van gisteren is niet die van vandaag of morgen. Om optimaal te functioneren was het volgens ons noodzakelijk om te snoeien in de omkadering. En als je met een kleinere selectie werkt, is het ook logisch dat je met een kleinere omkadering werkt. Minder kwantiteit betekent niet minder kwaliteit. Integendeel, de lat voor de mensen in de technische staf ligt nog hoger.”

Was het moeilijk om afscheid te nemen van Lieven Maesschalck? Die stond toch bij veel Duivels hoog aangeschreven.

“Ik ga niet in detail treden over bepaalde namen.”

Was het vooral een financiële kwestie?

“Dat weet ik niet. Ik praat nooit over financiën, dat is mijn job niet. Ik denk dat we hier ook geen tijd aan moeten verspillen. Onze focus ligt op datgene wat wij moeten doen om vrijdag van Zweden te winnen. Er is geloof in het team dat er nu staat, maar we zullen de werking na deze interlandbreak evalueren. Al is het niet de bedoeling om alles na één maand om te gooien.”

Volledig scherm © Photo News

Is er met Thomas Vermaelen gesproken?

“Ja, we kennen zijn visie en hij de onze. We beloven niets aan niemand als we dat toch niet kunnen waarmaken. Dat is voor ons nu een afgesloten hoofdstuk. Maar ik sluit een samenwerking in de toekomst niet uit.”

Heeft de bondscoach zijn nieuwe staf volledig autonoom kunnen kiezen? Was het niet slim geweest om er toch één iemand bij te houden die het huis kent? Of vervul jij die rol?

“We zijn ingegaan op zijn vraag om twee assistenten, een keeperstrainer en een videoanalist mee te nemen. En dan was het aan ons om te bepalen of wij daaraan nog iemand wilden toevoegen of niet. Uiteindelijk hebben we dat niet gedaan. Misschien is het aan mij om daar in de toekomst, als we écht goed voorbereid zijn, meer tegengewicht aan te bieden. Al is het niet de bedoeling om er een hoop van te maken.”

Er is in Frankrijk wat te doen over de selectie van Jérémy Doku, hoewel hij niet fit is.

“We zullen hier de nodige tests en controles doen. Dan zullen we kijken hoe ver hij staat. Ik heb begrip voor de clubs, ik kan me ook in hun situatie verplaatsen. Maar als we alleen maar doen wat de clubs ons vragen, dan hebben we een groot probleem.”

Qatar was één grote teleurstelling. Hebben jullie zich al een beeld kunnen vormen over wat er daar is fout gelopen en hoe jullie op korte termijn vooruitgang kunnen maken?

“We hebben daar met bepaalde spelers over gesproken. We hebben zelfs naar de analyse van andere kandidaat-bondscoaches gevraagd. We hebben daar lessen uit getrokken. Maar wat er gebeurd is in Qatar, is gebeurd. Wij moeten nu zorgen voor een nieuwe start en nieuwe ‘schwung.’”

De spanningen die er waren tussen spelers, zijn die weggenomen?

“Die moeten nu weg zijn, ik verwacht daar geen problemen.”

Hoe vervelend is het dat jullie metéén tegen Zweden, een concurrent voor de kwalificatie de wei in moeten?

“Dat is een mooie ‘challenge’. We staan allemaal te popelen om te beginnen. De druk is er, maar dat is normaal. Die gebruiken we positief.”

Waar ligt de lat met de Rode Duivels?

“De kwalificatie voor het EK 2024 is ons eerste doel. Nadien moeten we onze ambitie op dat EK bepalen. Winnen blijft de locomotief.”

Volledig scherm © BELGA