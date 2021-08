Football Talk. Doku mist al zeker twee volgende matchen met Rennes door spierblessure, wat met Duivels?

Doku mist al zeker twee volgende matchen met Rennes door spierblessure, wat met Duivels?

Stade Rennais zal Jérémy Doku een tijdje moeten missen. Dat bevestigde trainer Bruno Genesio op zijn persconferentie in aanloop naar het Conference League-voorrondeduel tegen Rosenborg. Doku liep afgelopen weekend in de match tegen Nantes een hamstringblessure op en zal morgenavond zeker niet spelen. Ook het duel van komende zondag in de Ligue 1 tegen Angers komt te vroeg voor de jonge winger.

Genesio hoopt na de interlandbreak opnieuw op Doku te kunnen rekenen. “Over tien dagen of twee weken zullen we een nieuwe balans opmaken”, aldus de coach vandaag. “Ik ben wel optimistisch. We hebben het geluk dat er een interlandbreak zit aan te komen, waardoor we wat mee tijd hebben.”

De Rode Duivels spelen begin september drie WK-kwalificatiewedstrijden: tegen Estland (2 september) in Tallinn, tegen Tsjechië (5 september) in het Koning Boudewijnstadion en tegen Wit-Rusland (8 september) in Kazan. Doku kan morgen opgeroepen worden door Roberto Martínez, maar of hij effectief in actie zal komen, is dus een pak minder zeker.

Spanje wil net als Engeland spelers thuishouden van komende WK-voorrondeduels

De Spaanse profliga belooft alle clubs te zullen steunen die geen spelers willen vrijgeven voor de komende WK-kwalificatiematchen in Zuid-Amerika. Maar in tegenstelling tot de teams in de Premier League wijst La Liga als reden niet naar de coronapandemie, wel naar een FIFA-beslissing om de interlandbreak voor Zuid-Amerika met twee dagen te verlengen.

“We kunnen de zwaarwegende en eenzijdige beslissing van de wereldvoetbalbond FIFA om de tijd voor vrijgave in Zuid-Amerika met twee dagen te verlengen tot elf dagen, niet aanvaarden”, luidt het. La Liga voegt eraan toe de nieuwe regel desnoods juridisch te zullen aanvechten.

De betrokken clubs dreigen hun speler(s) te moeten missen voor de speeldag van 11 en 12 september. In totaal gaat het om 25 internationals van dertien ploegen, maar dat aantal kan nog oplopen eens de Ecuadoraanse en Venezolaanse selecties bekend zijn. De profliga wil de ploegen in de loop van de volgende dagen samenbrengen voor crisisberaad, om de violen gelijk te stemmen.

De teams uit de Premier League lieten dinsdag weten geen spelers te zullen vrijgeven die op de Britse overheidslijst met rode landen staan. Die beslissing heeft betrekking op zo’n 60 spelers uit negentien ploegen. Op de lijst staan vooral landen uit Zuid-Amerika en Afrika. Wie uit zo’n land terugkeert, moest in het VK eerst tien dagen in hotelquarantaine.

