‘Football Manager’ Marc Degryse stelt zijn Duivels-elftal samen voor de EK-kwalificatie: “Dat duo belooft voor de toekomst”

DE LANDVERRA­DER. Onze spion in het kamp van de Kroaten, die overlopen van vertrouwen: “Heel Kroatië hoopt dat Hazard speelt”

Voor elke match van de Rode Duivels op het WK in Qatar gunt onze anonieme spion in het kamp van de tegenstanders inkijk. “Iedereen gaat ervan uit dat we doorstoten”, is het vertrouwen bij de Kroaten groot.

30 november