Flashback naar het WK: Martínez bidt dat wingbacks Meunier en Thorgan Hazard niets overkomt

ROde Duivels Martínez tevreden over Eden Hazard: “Hij oogt fysiek sterk, ik maak me geen zorgen om hem”

19:00 Een dag na de 0-2-zege tegen Finland heeft bondscoach Roberto Martínez de pers toegesproken in Tubeke. Martínez blikte tevreden terug op de groepsfase, maar de focus ligt nu al op de wedstrijd van zondag. Of Eden Hazard ook dan in de basis staat, wilde de Spanjaard nog niet kwijt, maar de prestatie van Hazard maandag stemde de bondscoach wel tevreden. “Hij had plezier.”