Finse bondscoach kijkt uit naar duel met België: “Martínez mag me paar van zijn bankzitters geven”

Rode Duivels Timmy Simons over trainen met De Bruyne: “Verdorie, die kleine speelt me hier van het kastje naar de muur”

3 juni Zelf zat zijn carrière er bijna op, maar als international was Timmy Simons nog getuige van de geboorte van de ‘Gouden Generatie’ bij de Rode Duivels. Zoals te zien in onderstaande foto, met de toenmalige Club Brugge-kapitein naast jongens als Kompany, Witsel, Eden Hazard en Mertens. Of Simons snel begreep dat zij grote sier zouden maken? “Dat ze het zo ver gingen schoppen weet je nooit op voorhand, maar op training ging het niveau toen wel heel snel de hoogte in. Als je één tegen één of twee tegen twee tegen Kevin De Bruyne moest spelen, dan dacht je weleens van “godverdomme die kleine speelt me hier van het kastje naar de muur’... Maar ook zij hebben moeten leren om volwassen te worden vooraleer er resultaten kwamen”, aldus Simons in ‘Vandaag is Rood’ bij VTM.