Final Four! Duivels mogen na goals Lukaku, Tielemans en De Bruyne dromen van goud in Nations League

De man van het Belgische drieluik: Youri Tielemans. Prima invalbeurt tegen Zwitserland met assist, opener tegen Engeland en nu ook de opener tegen Denemarken. Na amper drie minuten. Perfect voorbij Kasper Schmeichel. Met zijn linker, na zijn goals tegen de Engelsen met rechts. Wat een traptechniek. Etaleerde hij nog eens bij de 3-1 voor Lukaku met nog een pre-assist. Stilaan een certitude, deze Tielemans. Afwachten wie Martínez slachtoffert als Eden Hazard (hopelijk) terug is en we volledig zijn. Mertens of toch Tielemans? De tegenstander zal waarschijnlijk de doorslag geven, maar toch: een Tielemans die steeds harder op de deur klopt zorgt alleen maar voor nog meer aanvallende luxe voor de bondscoach.

En toch had België het niet onder de markt in die eerste helft aan Den Dreef. Voldoende hebben aan een punt, zelfs voor de Gouden Generatie mentaal niet eenvoudig. En Denemarken was gewoon ook goed. Dankzij de impulsen van Christian Eriksen, meester in het creëren van ruimte tussen de lijnen. Na een inschattingsfout van Dendoncker op het middenveld kon Jonas Wind inkoppen. Er was ook wat pech mee gemoeid: de voorzet van Braithwaite kwam via Vertonghen perfect in de loop voor de jonge spits van FC Kopenhagen. Maar Courtois moet zich soms wel tussen de palen van Real gewaand hebben. Met een prima redding behoedde hij voor meer schade via Braithwaite, spits die de teloorgang van FC Barcelona symboliseert. Zijn schoonheidsfoutje in de slotminuten op een terugspeelbal van Chadli is hem vergeven.

Om van een nare tweede helft bespaard te blijven, moest het gaspedaal even worden ingedrukt. Dan kan je altijd op ‘Big Rom’ rekenen. Voor de pauze had hij een voorzet van De Bruyne nog net naast gekopt, toen Tielemans snel dacht bij een vrije trap en De Bruyne aanspeelde was het wel raak. Assist erbij voor KDB, het zal hem ongetwijfeld deugd gedaan hebben. En de honger in het roofdier Lukaku was nog niet gestild. Een buffelstoot later was interlandgoal nummer 57 een feit. Kunnen we deze Lukaku in stevig papier verpakken om hem even voor de EK-start te heropenen? En ook in de ‘Final Four’ enkele maanden later kan Romelus zijn nog veel te lege trofeeënkast eindelijk opvullen. De 4-2 van De Bruyne op assist van Foket gaf de zege nog wat meer cachet.

