Fashionista en influencer met eigen podcast over seks en relaties: Romelu Lukaku met Shani Jamilah gespot?

Rode DuivelsEen rustige vakantie zit er niet in voor Romelu Lukaku (28). Zo gaat dat met een voetballer van zijn niveau. Fotografen kiekten hem in Sardinië, in Porto Cervo, samen met meer dan waarschijnlijk Shani Jamilah (24), een Britse influencer die te boeken is als presentatrice voor events en er met twee vriendinnen ook een podcast over seks en relaties op nahoudt.

Italiaanse paparazzi schreven eerst dat de Rode Duivel in Sardinië op vakantie is met Julia Vandenweghe, maar dat klopt niet. Het zou wel gaan om de opvallende fashionista Shani Jamilah, geen onbekende voor Lukaku. Hij liket geregeld haar posts, al is Lukaku niet de enige. Op Instagram heeft Jamilah 72.000 volgers, op Twitter 51.000. Net als Romelu is ze een voorvechter in de strijd tegen onrecht in al haar mogelijke vormen. Zo nam ze het op Twitter openlijk op voor Lukaku toen ultra’s van Inter de oerwoudgeluiden van Cagliari-fans richting de spits, nog probeerden te vergoeilijken.

Jamilah verdeelt haar tijd vooral tussen Londen en Las Vegas, stad waar ook Lukaku graaf vertoeft. Ze is ook de host van een podcast over seks en relaties, waarvan de onderwerpen al even expliciet zijn als de naam: #LaidBarePodcast. En ze deinst er niet voor terug aan haar lichaam te laten werken. Zo getuigde ze bij de BBC over haar ‘Braziliaanse butt lift’ (een lifting van je achterwerk), waarvoor ze als influencer 5.000 Britse pond (5.800 euro) kreeg om haar volgers dat proces te laten volgen. Hoewel ze de gevaren kent die zo'n operatie inhoudt.

Op de luchthaven van het Italiaanse Olbia was Lukau maandag al een eerste keer gespot door supporters — hij zette handtekeningen op Inter-shirts en poseerde er voor foto’s. Ook zijn agent Federico Pastorello is in de buurt — ze namen samen een duik.

