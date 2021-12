“Fantastische affiche voor de fans”: bondscoach Martínez kijkt uit naar duels tegen Oranje én geeft aan dat stage in Qatar onzeker is

Rode DuivelsBondscoach Roberto Martínez ziet de confrontaties tegen Nederland, Polen en Wales in de Nations League als een ideale voorbereiding op het WK. Met een dubbele affiche dus tegen Oranje. “Ik zag eerder hoe de fans zo’n derby beleven - en dat waren toen slechts oefenmatchen”, zegt hij aan VTM Nieuws. Opvallend: Martínez geeft ook aan dat het oefenkamp in Qatar in maart 2022 nog niet vastligt.

Een officieel duel tegen Nederland. Natuurlijk kijkt ook bondscoach Roberto Martínez daarnaar uit. “Een fantastische affiche. Ik zag al tweemaal hoe de fans zo’n derby beleven - al waren het toen slechts oefenmatchen. Nederland heeft een constante aanlevering van individueel talent én een ervaren trainer. We kijken ernaar uit.”

Met ook nog Wales en Polen in de poule. Moet België altijd groepswinnaar worden? “Dat moet het doel zijn, wat onze tegenstanders ook zijn. Tegen Polen speelden we al lang niet meer (de laatste confrontatie dateert van 2007, red.), maar ze hebben een herkenbare speelstijl. Wales is het tegenovergestelde - we speelden er al vaak tegen, ook in onze laatste campagne. Zij brengen veel passie en energie. We moeten op ons best zijn.”

De zes groepswedstrijden in de Nations League zijn een ideale voorbereiding op het WK - dat slechts enkele maanden later aanvangt, zo ziet Martínez. “De spelers moeten op het WK in december fysiek top zijn. Daarom is het goed dat je die kan voorbereiden via officiële duels in de Nations League - die zo een dubbele betekenis krijgt. Deze editie maakt dat we ons optimaal op het wereldkampioenschap kunnen voorbereiden.”

Stage in Qatar onzeker

Voor de Nations League staat er in maart 2022 eerst nog een oefenkamp gepland. Dat zou in Qatar plaatsvinden, maar dat is toch nog niet 100 procent zeker, want de voetbalbond kreeg nog geen uitnodiging. “Dat zou een goede voorbereiding zijn. We hebben drie opties op dit moment. We zouden de twee wedstrijden in België kunnen spelen met onze fans. De tweede optie zou een wedstrijd voor eigen publiek, en een op verplaatsing zijn. Of we gaan naar het Midden-Oosten om te acclimatiseren. De komende weken nemen we een beslissing."

Volledig scherm Roberto Martínez. © VTM Nieuws