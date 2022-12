EXCLUSIEF. Roberto Martínez blikt nog één keer terug op de Rode Duivels: “Als ik de afgelopen jaren analyseer, kan ik goed slapen, hoor”

Rode Duivels“De focus lag op de negativiteit. En zelfs fake news kreeg aandacht… Dat had invloed op de groep.” Roberto Martínez (49) komt in een exclusief interview nog één keer terug op het WK in Qatar en zijn periode als bondscoach. “Ik heb alles gegeven wat ik in mij heb.”