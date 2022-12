EXCLUSIEF. Martínez ziet Hazard maar op één manier comeback maken bij Rode Duivels: “Mijn droom is dat hij terugkeert voor de Olympische Spelen”

RODE DUIVELS“Bedankt voor jullie liefde. Ik ga jullie missen.” Het gonsde meteen na het WK al van de geruchten, maar op 7 december kondigde hij het ook zelf aan op sociale media: Eden Hazard zwaait af bij de Rode Duivels. Het einde van een tijdperk. Een comeback zit er volgens Roberto Martínez ook niet meteen in, zo vertelt hij in een exclusief interview met HLN en VTM Nieuws. Al ziet hij één “fantastische” mogelijkheid om Hazard nog eens in het truitje van de nationale ploeg te zien.

Eden Hazard z’n internationale afscheid was geen verrassing, ook niet voor Roberto Martínez. “Eden heeft twee passies: zijn familie en voetbal. In één van die passies heeft hij de voorbije twee jaar enorm afgezien”, zo vertelt Martínez, die vanaf 1 januari bondscoach af is. “Hij was een ongelofelijke speler voor de Rode Duivels - dat moeten we koesteren. Boven het nummer 10 op shirts stonden al geweldige namen, maar hij heeft op zijn positie verhalen met gouden letters geschreven. Alles aan hem heeft van de nationale ploeg een beter instituut gemaakt.”

Een internationaal afscheid is natuurlijk snel teruggedraaid. Messi zei zo de Albiceleste al eens vaarwel,maar stond enkele weken geleden wel met de wereldbeker te pronken. “Een comeback van Eden? Dat zie ik niet gebeuren”, aldus Martínez. “Je keert altijd terug voor een specifieke competitie. Een EK of WK. Eden is een teamplayer. Ik denk niet dat hij zou terugkeren voor een toernooi waarvoor hij zich niet op het veld gekwalificeerd heeft. Dan zou hij ook iemand belemmeren die dat wél gedaan heeft.”

Olympische Spelen

“Maar mijn droom is - ik zeg niet dat het gebeurt - dat Eden Hazard terugkeert voor de Olympische Spelen in Parijs”, aldus Martínez. “Dat zou pas een manier zijn om zijn internationale carrière te beëindigen. Als de U21 zich kunnen kwalificeren, zou het dan niet fantastisch zijn om Eden Hazard te zien voetballen in Parijs?”

En dat is niet eens zo’n gek idee. Enkele jaren geleden ging het gerucht al eens dat Hazard graag wou deelnemen aan de Spelen in Tokio, mochten de U21 zich daarvoor plaatsen. “Eden heeft me al gepolst of hij mee kan gaan naar Tokio”, onthulde toenmalig beloftenbondscoach Johan Walem voor het EK U21 in Italië en San Marino. De troepen van Walem eindigden op het EK echter laatste in hun groep en misten zo een ticket voor Tokio. Krijgt Hazard een nieuwe kans in 2024?