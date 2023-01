EXCLUSIEF. Martínez vertelde Rode Duivels al na Marokko dat hij zou stoppen: “Dat was lastig, ik kreeg m’n emoties niet meer onder controle”

“Ik heb het vooraf ook niet aan mijn staf verteld, trouwens. Het zou ‘unfair’ geweest zijn. Omdat het hun werk had kunnen beïnvloeden. We hebben het WK voorbereid en aangevat ‘like there was no tomorrow’”, vertelt Roberto Martínez, die op 1 januari officieel bondscoach af is, over zijn vertrek bij de Rode Duivels. Een vertrek dat hij al na de verloren groepswedstrijd tegen Marokko kenbaar had gemaakt aan z’n groep. De Duivels vatten de cruciale wedstrijd tegen Kroatië dus aan wetende dat het mogelijk de laatste onder Martínez zou zijn.

Die boodschap brengen viel de Spanjaard zwaar. “Het was écht lastig om de boodschap te brengen dat ik zou stoppen. Naar jullie, maar zeker naar de spelers. Ik had het nog nooit gedaan en ik hoop het nooit meer te moeten doen. Ik kreeg alle emoties niet meer onder controle.” Hoe de kleedkamer erop reageerde, wilt Martínez niet prijsgeven. “‘What happens in the dressing room, stays in the dressing room’. Het is een heilige plek. Spraken de spelers met mekaar? Ja. Iedereen deelde zijn gedachten en emoties. Het was ‘human quality’. Eigenlijk was het compleet het tegenovergestelde van wat de pers beweerde. Ze zouden niet om elkaar geven… Het was verre van dat. Ik koester die herinnering.”