EXCLUSIEF. Kevin De Bruyne: "Ik ben in slaap gevallen tijdens de CL-finale. Twee dagen KDB-cup en ondertussen had ik een vrijgezellen... Het vat was af”

Over de ‘overbodige’ Nations League: “Lichaam heeft rust nodig”

Dat hij niet bepaald uitkeek naar de Nations League vertelde De Bruyne al op zijn eigen KDB Cup . In het gesprek met De Bilde verklaart hij nu waarom. “Na zo’n zwaar seizoen - en een week zonder training of match - zit het lichaam volledig in decompressie. Om dan nog eens vier matchen op tien dagen te gaan spelen: dat zou om problemen vragen zijn. Het is een opeenvolging van weinig rustmomenten. En het lichaam heeft die gewoon nodig.”

Over zijn toekomst als Rode Duivel: “Ik ga zeker door tot EK 2024”

Over zijn toekomst na het WK zegt De Bruyne: “Ik zal doorgaan met de nationale ploeg. Hoe lang weet ik niet. Sowieso tot het EK in 2024 - als er geen erge dingen gebeuren. We zien dan wel hoe ik me voel. Kwaliteit gaat voor mij boven kwantiteit. Het is ook moeilijk om het perfecte evenwicht te vinden tussen het gezin en het leven dat we leiden. Mijn vrouw begrijpt dat wel, de kinderen af en toe. Zij vinden het soms jammer dat papa er niet bij kan zijn. Later zullen ze dat wél begrijpen.”