EXCLUSIEF INTERVIEW. Roberto Martínez blikt nog één keer terug op de Rode Duivels: “Nog niet één procent van dat ruzie-verhaal in L’Équipe was waar”

Rode Duivels“De focus lag op de negativiteit. En zelfs fake news kreeg aandacht… Dat had invloed op de groep.” Roberto Martínez (49) komt in een exclusief interview nog één keer terug op het WK in Qatar en zijn periode als bondscoach. “Ik heb alles gegeven wat ik in mij heb.”