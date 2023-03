EXCLUSIEF. Gesprek met Kevin De Bruyne, de nieuwe aanvoerder van de Rode Duivels: “Heb goed gevoel bij jongeren die er nu zijn”

De Bruyne nieuwe aanvoerder

Na het afhaken van Eden Hazard is Kevin De Bruyne aangeduid als de nieuwe aanvoerder van de Rode Duivels. Thibaut Courtois en Romelu Lukaku zijn de vice-kapiteins. Tijdens het exclusieve gesprek met Gilles De Bilde was de knoop nog niet doorgehakt, maar had De Bruyne het wel al over de rol van aanvoerder. “Ik zit al jaren bij de groep en wie ook de band draagt, is voor mij minder belangrijk. De band verandert niet wat ik wil doen voor de ploeg en hoe ik mijn rol invul. Ik heb meer ervaring dan sommige andere jongens, dus iedereen zal misschien meer naar mij of Jan, Romelu of Thibaut kijken. Hopelijk kunnen we die jongens op een goed pad leiden zodat het later ook goed is.”