EXCLUSIEF. Dries Mertens, de Peter Pan van de Rode Duivels: “Kat en ik moeten toch ooit aan kindjes beginnen?”

Rode Duivels Veld OH Leuven opgelapt tot “pakken beter” voor Bel­gië-Wa­les

6:30 De Rode Duivels zullen morgen in Leuven op een veld in een behoorlijk goede staat tegen Wales kunnen voetballen. In februari had de grasmat zware averij opgelopen door enkele matchen in slechte weer met hevige regen, sneeuw en later vrieskou.