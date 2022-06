EXCLUSIEF. Alexis Saelemaekers over Zlatan, de titel met Milan, de exit van Kompany en de Nations League: “Ik hoop op speeltijd, zodat ik me kan bewijzen”

Rode Duivels“Mij hoor je niet klagen.” Alexis Saelemaekers keek in tegenstelling tot enkele andere Rode Duivels wél uit naar dit Nations League-vierluik. De jonge winger van Milan hoopt de komende dagen zijn plaatsje in de kern voor het WK veilig te stellen. “Ik hoop op speeltijd, zodat ik aan de coach kan tonen dat ik deze ploeg iets kan bijbrengen.” In een exclusief gesprek met onze analist Gilles De Bilde heeft hij het over de nationale ploeg, z’n titel bij Milan, de impact van Zlatan én over het vertrek van z’n ex-ploeggenoot Kompany bij Anderlecht.

Saelemaekers over de Nations League: “Ik ben blij met deze wedstrijden”

Kevin De Bruyne gaf eerder al te kennen niet al te veel zin te hebben in dit Nations League-vierluik. Na een lang en hard seizoen snakt hij naar vakantie. Maar Saelemaekers bekijkt het anders: “Ik ben een jonge speler. Voor mij zijn deze vier wedstrijden een kans om te bewijzen dat ik mijn plaats in de selectie waard ben”, vertelt de winger. “Zeker met het WK in het vooruitzicht. Persoonlijk ga ik dus zeker niet klagen. Ik voel me fysiek ook goed. Ik ben niet moe na het seizoen. Ik ben blij met deze wedstrijden. Ik hoop vooral op wat speeltijd, zodat ik aan de coach kan tonen dat ik de ploeg iets kan bijbrengen.”

Volledig scherm Saelemaekers op training en bij Gilles De Bilde. © Photonews en VTM Nieuws

Saelemaekers over Kompany en Mazzu: “Ik twijfel er niet aan dat hij gaat slagen bij Anderlecht”

Saelemaekers maakte in januari 2020 de overstap van Anderlecht naar AC Milan, maar blijft onze competitie wel op de voet volgen. “Ik waardeer de competitie, want ik heb er gespeeld en ik heb er nog veel vrienden lopen.” De trainerswissel bij paars-wit heeft hij dan ook van zeer dichtbij opgevolgd. “Het vertrek van Kompany heeft me enorm verrast. Ik denk dat niemand het had verwacht. Hij is van de ene dag op de andere vertrokken.”

Quote Ik doe echt m’n hoedje af voor Mazzu. Hij is zeer correct, zeer respectvol en iemand die normen en waarden erg belangrijk vindt. Alexis Saelemaekers

“Ze kiezen nu voor Mazzu. Ik denk dat hij een goede coach is”, vervolgt Saelemaekers. “Dat heeft hij ook bewezen met Union, ze hebben er een uitzonderlijk seizoen op zitten. Niemand had verwacht dat ze zo’n jaar gingen hebben. Ik doe echt m’n hoedje af voor Mazzu. Hij is zeer correct, zeer respectvol en iemand die normen en waarden erg belangrijk vindt. Ik hoop voor hem dat het even goed vergaat bij Anderlecht als bij Union. Maar daar twijfel ik niet aan.”

Saelemaekers speelde nog kortstondig samen met Vincent Kompany. “Ik hoop voor hem dat het goed gaat in Burnley.” Weet Saelemakers dan al meer, is de transfer al rond? “Ik weet het niet, ik heb het gelezen in de krant. Is het nog niet officieel? Ik weet niets meer dan jullie, nee. (lacht) Ik wens hem veel succes bij zijn volgende club, welke dat ook is.”

Saelemaekers over de titel met AC Milan: “De ‘capo’s’ zijn ons komen beschermen”

Saelemaekers mocht enkele weken geleden nog met de bus door de straten van Milaan rijden om de eerste titel voor de Rossoneri te vieren in elf jaar. Dat lange wachten zorgde voor een enorme ontlading bij de fans, die na het laatste fluitsignaal het veld bestormden. “(lacht) Ik ben zonder kleerscheuren de kleedkamer weer in geraakt, ja. De coach is wel z’n medaille kwijtgeraakt. (gniffelt) Maar ik begrijp dat, er was enorm veel euforie. De fans hebben er ook heel lang op moeten wachten. We wisten dat er een veldbestorming zou komen na de overwinning. Ze bleven respectvol, op enkele fans na.” Al was Saelemaekers wel blij dat hij wat ‘hulp’ kreeg: “De ‘capo’s’, zoals ze dat in Italië noemen, de leidinggevenden van de Ultras, zijn ons komen beschermen. Dat was bewonderenswaardig. En ze hebben dat ook gedaan voor mijn familie, dat was echt fantastisch.”

Saelemaekers over Zlatan en Giroud: “Het zijn persoonlijkheden”

Met Zlatan Ibrahimovic heeft Saelemaekers een echte legende in de kleedkamer rondlopen bij Milan. Hij was volgens de winger van goudwaarde voor z’n ploeg. “Hij stond niet altijd op het wedstrijdblad, maar hij was er wel altijd voor ons in de kleedkamer. Om ons aan te moedigen, om ons het zwijgen op te leggen wanneer dat nodig was.” En hij niet alleen: “We hadden ook het geluk om iemand als Olivier Giroud in de ploeg te hebben. Die ook veel trofeeën heeft gewonnen de afgelopen jaren. Hij kan ons de kalmte doen bewaren.” De impact van die twee anciens valt niet te onderschatten, meent Saelemaekers. “Het zijn echt persoonlijkheden binnen de ploeg, en ik vergeet er nog. We hebben een heel jonge ploeg, maar door hen ook een ploeg met veel maturiteit.”

Bekijk hieronder het volledige interview:

Volledig scherm Alexis Saelemaekers op training bij de Rode Duivels. © BELGA