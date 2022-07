Exact één jaar geleden speelde Jérémy Doku Italië bij momenten tureluurs, nadien volgde vooral veel blessureleed. Wordt hij weer opnieuw die “tovenaar”?

David Doku, de papa, zegt over zijn zoon Jérémy: “Hij is eigenlijk nooit nerveus.”

Dat bleek exact een jaar geleden. Toen de flankaanvaller in de kwartfinale van het EK de Italianen bij momenten tureluurs speelde. Tempoveranderingen, ritmeversnellingen, sprints en constante dreiging. Giovanni Di Lorenzo heeft er ook anno 2022 nog steeds nachtmerries van. De brave man speelt nochtans voor Napoli en is wel wat gewend in de Serie A. Doku zorgde er die vrijdagavond in München voor dat de Belgen in de wedstrijd bleven. Het duwtje van Di Lorenzo vlak voor de rust was voldoende voor een strafschop, Lukaku zette om.