Ex-Rode Duivel Kevin Mirallas is scherp voor Roberto Martínez: “Na het WK moet hij stoppen als bondscoach”

Rode DuivelsDe Rode Duivels zijn na dit WK voetbal beter af zónder Roberto Martínez als bondscoach. Dat zegt voormalig international Kevin Mirallas (35) in La Dernière Heure. “Er zit geen logica in zijn selecties.”

Kevin Mirallas, tegenwoordig aan de slag bij het Cypriotische AEL Limassol, is niet de grootste fan van Roberto Martínez. En dat steekt de 60-voudige Rode Duivel ook niet weg. “Ik herinner me nog goed de dag dat we hoorden dat hij de nieuwe bondscoach werd (in 2016, red.). Net voor een oefenmatch met Everton tegen Man United kwam Romelu Lukaku me vertellen dat Martínez was aangesteld. Ik zei: ‘Romelu, voor mij zal het snel voorbij zijn bij de nationale ploeg met hem als trainer. Marínez was niet eerlijk tegenover mij. Aanvankelijk kón hij niet anders dan mij selecteren, omdat ik het goed deed bij mijn club. Maar ik wist dat hij me niet zou blijven oproepen.” Ietwat geruisloos verdween Mirallas uit beeld. Hij pakte op 27 maart 2018 zijn laatste cap als Rode Duivel in een oefenmatch tegen Saoedi-Arabië.

Toch zal Mirallas vurig supporteren voor de Rode Duivels. “Het zijn allemaal vrienden van mij, hé. Maar ik ben bang. Veel jongens zitten niet in vorm of zijn onzeker. Zo kan je niet ver geraken. De groepsfase overleven, mag geen probleem vormen. Maar meteen daarna treffen we in principe een topland (wellicht Spanje of Duitsland, red.). Ik denk dat dat een zware dobber wordt. Kijk, op het middenveld en aanvallend - als Lukaku fit geraakt - zit het goed. Maar verdedigend wordt het moeilijk. Als Alderweireld en Vertonghen niet top zijn, komen we in de problemen.”

Volledig scherm © AFP

De selectie van Zeno Debast vindt Mirallas vreemd. “Hij heeft zijn plaats niet in deze ploeg. Debast heeft nog niets bewezen, Brandon Mechele bijvoorbeeld wel. Weet je, het probleem met Martínez is dat er geen logica zit in zijn selecties. De ene keer krijgen jongeren hun kans, de andere keer niet. Doku heeft dit seizoen slechts 220 minuten gespeeld, maar is er bij. Dodi Lukebakio, die zich bewees in de Nations League tegen Nederland, niet.”

“Sorry, maar de Rode Duivels waren veel sterker in 2018, toen alle sterkhouders 'on fire’ waren", gaat Mirallas verder. Niet in het minst Eden Hazard. “Of we de Hazard van 2018 nog terugzien? Dat wordt moeilijk, denk ik. Ik zou hem niet meer in de basis zetten, omdat vorm primeert op een WK. Al kan hij áltijd beslissend zijn.”

Quote Als bondscoach zou ik Martínez niet houden. Volgens mij moeten ze op zoek naar een andere, goede buitenland­se coach Kevin Mirallas

Hoe goed de Rode Duivels het straks ook doen in Qatar, de vraag blijft of de Belgische voetbalbond en Roberto Martínez nadien doorgaan met elkaar. “Het is tijd voor verandering”, aldus Mirallas. “Áls ze Martínez houden, dan alleen als technisch directeur. In die rol doet hij zijn werk goed. Als bondscoach zou ik hem niet houden. Volgens mij moeten ze op zoek naar een andere, goede buitenlandse coach. Dat kost geld, ja. Maar we willen aan de top blijven spelen, toch?"

Volledig scherm © Photo News