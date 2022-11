Ex-bondscoach Marc Wilmots over het WK: “De situatie van Hazard is heel zorgwekkend, maar je moet Eden altijd meenemen”

Rode Duivels IN BEELD. Courtois met persoonlij­ke kinesist - Dries Mertens en Jan Vertonghen nemen afscheid van gezin - Lukaku present

Qatar, here we come! De Rode Duivels verzamelen in Tubeke om later deze week naar Koeweit en Qatar af te reizen. Dries Mertens en Jan Vertonghen werden uitgezwaaid door hun kroost, Thibaut Courtois was in het gezelschap van zijn persoonlijke kinesist, Youri Tielemans kwam met een Citroën Berlingo op het appèl.

14 november