Estse bondscoach hoopt op stunt tegen Duivels: “In voetbal is alles mogelijk”

De Esten staan na twee duels puntenloos laatste in de groep en zijn op papier kansloos. Thomas Häberli, sinds begin dit jaar bondscoach van Estland, is echter niet van plan zich op voorhand gewonnen te geven. In de WK-kwalificaties werd er dan wel twee keer verloren, begin juni won Estland zowaar drie oefeninterlands op rij, achtereenvolgens tegen Litouwen, EK-ganger Finland en Letland. “We weten dat het moeilijk zal worden, want we spelen tegen de nummer een van de wereld. Maar in voetbal is alles mogelijk en dat speelt in ons voordeel”, vertelde hij tijdens een persmoment in de A. Le Coq Arena in Tallinn.