Erwin Lemmens met Rode Duivels mee naar Qatar als keeperstrainer na minnelijke schikking in Propere Handen

Lemmens draait al meer dan acht jaar mee bij de voetbalbond, maar sinds begin januari is hij geschorst. Het gerecht verdenkt hem van witwassen en valsheid in geschrifte. Hij werkte destijds met spijtoptant Dejan Veljkovic. Tussen 1 februari 2013 en de zomer van 2014 betaalde de KBVB hem via een fictieve managementovereenkomst. Via de Cypriotische vennootschap Beneyug Sport Management Ltd, opgericht door Veljkovic.

De totale som van onderhandse facturen zou zo’n 52.808 euro geweest zijn. Hij gaf dat bedrag later wel aan bij de fiscus. Ook oud-bondsvoorzitter François De Keersmaecker en ex-CEO Steven Martens moeten zich om dezelfde reden verantwoorden bij het gerecht.

In september woonde Lemmens in trainingsoutfit al de inhuldiging van het nieuwe bondsgebouw bij. Tussen de staf van de andere Duivels. Toen had hij nog geen akkoord met het gerecht over een minnelijke schikking, maar die is er nu wel. Lemmens wordt in eer hersteld en reist mee naar Qatar.

Vooral de keepers zullen tevreden zijn. In afwezigheid van Lemmens nam Iñaki Bergara, een vertrouweling van bondscoach Roberto Martínez, de doelmannen onder handen. Hij is ook al sinds 2016 in dienst, maar vervult vooral een rol op het tweede plan. Door een pijnlijke knie kan hij niet voluit meer meer trappen. Met Lemmens ligt het trainingsniveau veel hoger. Thibaut Courtois heeft al jaren een uitstekende band met Lemmens. Ooit lag zijn nam zelfs even op tafel bij Real Madrid.

