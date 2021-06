Eriksen: “EK zonder De Bruyne is niet compleet”

Ook in Denemarken zijn ze volop begonnen aan hun voorbereiding op het EK. De Denen openen hun EK op 12 juni in Kopenhagen tegen Finland. Vijf dagen later zijn ze eveneens in Kopenhagen de tweede tegenstander van de Rode Duivels. Superster Christian Eriksen hoopt in elk geval dat Kevin De Bruyne erbij zal zijn. “Ik hoop dat hij fit geraakt”, zei Eriksen op een internationale mediadag van de Denen. “Voor een speler zoals Kevin De Bruyne zit je achter je televisietoestel of in het stadion, een EK zónder hem zou niet compleet zijn.” Mooie woorden van de ploegmakker van Romelu Lukaku bij Inter. “Alleen hoop ik wel dat hij een mindere dag heeft tegen ons”, voegde hij er met een knipoog aan toe.