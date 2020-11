Eric Goens: “Het was makkelijker om Michael Jordan te interviewen dan Marc Degryse”

Tegenwoordig is Eric Goens vooral bekend als televisiemaker, maar in de jaren ‘90 was hij dat als NBA-commentator. Tien jaar lang versloeg hij de Amerikaanse basketbalcompetitie, goed voor in totaal een duizendtal matchen. “Eén keer heb ik Gilles De Bilde meegepakt, in een periode dat het niet zo goed ging met zijn carrière", aldus Goens. “Ik kende Gilles als NBA-fan was en zei hem 'kom we gaan Michael Jordan ontmoeten in Chicago’. Hij geloofde me niet, maar na de match konden we gewoon de kleedkamer in en hem aanspreken. Tot drie kwartier voor en na de match moesten al die spelers beschikbaar zijn voor de pers. Ik zei toen al dat het makkelijker was om Michael Jordan te interviewen dan Marc Degryse.”