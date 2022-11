Enig mooi: Dries Mertens dolt met zoontje Ciro in de armen van Kat Kerkhofs, die uitpakken met ‘#One Love’ op de borst

Geweldig voor de aanvaller dat hij deze momenten als Rode Duivel nog mag meemaken in het bijzijn van zijn in maart geboren zoontje. Zeker omdat hij op het uur als invaller voor Eden Hazard ook zijn eerste WK-minuten mocht maken in Qatar. En vijf minuten later nog bijna scoorde. Zijn poging gestopt door Munir. De wanhoop op het gezicht van Mertens af te lezen.