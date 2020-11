Engelse pers onder de indruk van Belgische eenheid achterin: “Op comfortabele wijze revanche voor nederlaag op Wembley”

Daily Mail: “België veel meer klinisch en zelfverzekerder”

Voor de Daily Mail was alleen de prestatie van Jack Grealish een Engels lichtpunt. Zij zagen vooral hoe Engeland zichzelf opnieuw in de voet schoot. “We bliezen hoog van de toren na de zege tegen België op Wembley. Maar wie die match zag, wist dat Engeland toen geluk had. Dat was nu niet het geval. Binnen de tien minuten wisten we al hoe laat het was na de goal van Tielemans. De schuldige heet Eric Dier met een slechte inspeelpass op Mason Mount. Vertonghen zat ertussen en Engeland in de problemen. Er was toen nog veel te doen voor de Belgen, maar in zo’n situaties zijn ze stilaan meester. Ze hebben spelers die de kwaliteit hebben de bal snel te laten rondgaan in kleine ruimtes. Via Mertens en Lukaku ging het naar Tielemans die met een lasershot raak trof.”

“De 2-0 werd ingeleid door een foute beslissing van de ref: het was geen fout van Declan Rice op De Bruyne. Maar het was crimineel hoe de Engelse muur niet opveerde toen de excellente Dries Mertens krulde. Het voelde als een beslissend moment en dat werd het uiteindelijk ook. De frustratie is dat België gisteravond niet beter was over de hele match. Ze waren niet technisch sterker, niet agressiever of sneller. Ze waren louter veel meer klinisch en zelfverzekerder. We maakten het onszelf vooral weer o zo moeilijk en dat wordt stilaan een weerkerend en alarmerend probleem. Zoals we de groepszege ook hier niet uit handen geven, maar wel door na de zege tegen België te verliezen thuis van Denemarken na de rode kaart voor Harry Maguire. Dat heet zelfdestructie.”

BBC: “België heeft op comfortabele wijze revanche beet voor de nederlaag op Wembley”

Veel balbezit, weinig kansen. Zo omschrijft de BBC de wedstrijd van Engeland. “De mannen van Gareth Southgate hadden meer dan genoeg balbezit tegen de nummer één van de wereld, maar waren niet scherp genoeg in de aanval en verloren uiteindelijk na twee vroege doelpunten. Hoewel Engeland het leeuwendeel van de tweede helft op de helft van de Belgen kampeerde, waren ze niet in staat om kansen te creëren en zich terug in de wedstrijd te knokken.”

Ze stellen zich ook vragen bij het systeem van coach Gareth Southgate, die ervoor koos om het aanvallend geweld van de Belgen op te vangen met vijf jongens achterin. “Southgate koos opnieuw voor een systeem met vijf achteraan, en opnieuw leek het te zorgen voor een gebrek aan snelheid en creativiteit. Ondanks al het balbezit moest Thibaut Courtois nauwelijks echt werk opknappen. Southgate kan wel terugvallen op het feit dat Sterling en Rashford er niet bij waren, maar er ontbreekt een balans. België heeft op comfortabele wijze z’n revanche beet voor de nederlaag op Wembley.

Jack Grealish was volgens de BBC dan weer het lichtpuntje bij de Engelsen. “Hij was de drijvende kracht en lokte heel wat fouten uit. Grealish mag ondanks het resultaat zeer tevreden zijn met zijn individuele prestatie.”

Guardian: “Tegenstanders worden niet veel sterker dan België”

“De Nations League-droom zit erop, maar dat was eigenlijk al langer van minder belang. Wat Southgate echt wou dit seizoen, met het oog op het EK volgende zomer, was een teamprestatie tegen een sterke tegenstander. En ze worden niet veel sterker dan België.”

“Het was een vreemde avond, want ondanks de nederlaag van Engeland waren er veel positieve punten. De spelers kwamen in gevaarlijke posities en ze creëerden kansen. Ook Jack Grealish toonde zich weer op het internationale podium. Wat Engeland miste was scherpte, en ondanks hun dominantie - vooral in de tweede helft - heerste het gevoel dat een slim Belgisch team blij was dat het kon terugzakken.”

Mundo Deportivo: “Nog niet bij de Final Four, maar wel bijna”

“Nog niet bij de Final Four, maar wel bijna. Het team van Roberto Martínez, die z’n 50ste wedstrijd vierde met een zege, toonde meer wilskracht dan de inconsistente Engelsen geleid door Kane en Grealish, de enige twee die voor gevaar zorgden voor het doel van Thibaut Courtois. Engeland wou wel, maar kon het niet tegen een goed georganiseerd elftal. Grealish en Kane moesten het te vaak op hun eentje oplossen. De tweede helft had een Engels kleurtje, maar België hield stand.”

L’Équipe: “Nummer één van de wereld heeft z’n uitstekende vorm gedemonstreerd”

“België heeft wraak genomen voor hun enige nederlaag in deze Nations League. Na een wedstrijd waarin ze hebben moeten strijden, maar waarin ze zich formidabel efficiënt hebben getoond. De nummer één van de wereld heeft z'n uitstekende vorm gedemonstreerd. Sinds de nederlaag tegen Frankrijk in de halve finale van het WK won België 10 van de laatste 12 wedstrijden. De afwezigheid van Eden Hazard heeft de aanvallende kwaliteiten van de Rode Duivels niet afgeremd. Met hun enige twee doelpogingen van de eerste helft troffen de Belgen twee keer raak, terwijl de Engelsen geen enkele van hun vier kansen konden omzetten. Harry Kane en Jack Grealish botsten op de sterke defensie van de Rode Duivels.”

