En of u verlangt naar nieuwe gezichten: HLN-surfer zet Theate, De Ketelaere en Vanzeir in basiself

En of de HLN-lezer uitkijkt naar nieuwe gezichten bij de Rode Duivels. 3.320 surfers brachten hun stem uit wie zíj vanavond aan de aftrap willen zien staan in de laatste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wales. U kiest voor Casteels in doel en hoopt achteraan dat Theate zijn debuut mag maken. Dat geflankeerd door Vertonghen en Boyata. Op het middenveld de vertrouwde tandem De Bruyne-Witsel met als vleugelspelers T.Hazard en Saelemaekers - u beloont hem voor zijn gezwinde invalbeurt tegen Estland. In de voorlinie gooit u alle vertrouwde namen overboord. Geen Mertens, Benteke of Carrasco, wél De Ketelaere, Trossard en Vanzeir. De Ketelaere dus als ‘nummer 9', een positie waar bondscoach Martínez zijn twijfels over heeft.