En of Tielemans op vraag van Jan Mulder meer op doel trapt: ook tegen Denemarken is het al snel raak

Opmerkelijk: zowel tegen Engeland als Denemarken opende Youri Tielemans de score. Met een rake afstandsknal. Telkens perfect de rechterhoek in. En dit nadat Tielemans recent in ‘Vandaag is Rood' door Jan Mulder gevraagd werd meer op doel te trappen. “Wat zegt Oostende je nog?”, vroeg de Nederlander aan de Rode Duivel. “Je scoorde er twee keer vanop afstand. Wordt het niet nog eens tijd? Het is lang geleden dat ik je voor België nog eens op doel zag trappen. Je hebt het schot, maar je gebruikt het niet. Iets meer verantwoordelijkheid.” Waarop Tielemans: “Je hebt gelijk.” En hij de daad bij het woord voegde.