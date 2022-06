En of de Rode Duivels het nog kunnen: Belgen scoren zes keer tegen Polen na bruisende tweede helft

Rode DuivelsVan een revanche gesproken. Belgie 6. Polen 1. Alsof het om een fles ketchup ging, kwam alles er na de pauze plots uit. Dankzij de gelijkmaker van Witsel vlak voor de pauze na de opener van de onvermijdelijke Lewandowski. Wat een feest, die tweede helft. De Bruyne toonde bij de 2-1 nog eens wie er de allerbeste is, daarna toverde de ingevallen Trossard met twee goals en troffen ook Dendoncker en debutant Openda raak. ‘t Was dan maar tegen een erg matig Polen, we doen nog mee in onze Nations League-poule. Schrijf deze Duivels toch maar niet te snel af.

Naast Meunier ook geen Boyata en Vanaken. De bondscoach zegt dan wel dat hij roteert met een vooraf doorgenomen plan in gedachten, de twee lijken de voornaamste slachtoffers te zijn van de derby die we het liefst van al zo snel mogelijk vergeten. Sneu voor zeker de tweevoudige Gouden Schoen, toch de winnaar van de oefenduels in maart. Dendoncker kreeg terecht zijn kans centraal achterin. De grootste verrassing, was dat hij de rechterkant voor zijn rekening nam en Alderweireld de centrale pion werd.

Ook Batshuayi, als vervanger van de gekwetste Lukaku, Tielemans en Carrasco mochten starten. Van die eerste kan je veel zeggen - vooral wanneer hij op maandag zijn intrede maakt in Tubeke - maar niet dat hij niet onze beste stand-in voor Lukaku is. Tijdens de tactische les zal hij vooral zwijgen en elke match loopt hij wel enkele keren ergerlijk buitenspel, maar een neus voor goals heeft hij als geen ander. En dat is voor een spits nog altijd heel wat. Zo trof hij na een geweldige pass van De Bruyne al snel de paal, was hij geregeld aanspeelbaar en lag hij constant op de loer. Dat het na die bal op de paal niet 1-0 werd, was een half mirakel. Want wat Eden daarna miste, was een Hazard onwaardig. “Dit kan je niet verklaren”, daar waren ze het in de VTM-studio meer dan over eens.

En toch. Toch gaat het crescendo met Eden. Heerlijke hak voor de afgekeurde goal van Michy, mooi passje op de 2-1 van De Bruyne. Alleen een goal ontbrak, net zoals voor Batshuayi. Ook na de pauze was hij er twee keer dichtbij. 65 minuten bleef hij tussen de lijnen. Als dat er zaterdag in Wales 75 minuten worden, is dat voer voor de believers. En dan maar hopen dat hij straks bij Real Madrid aan de bak komt. Of met het oog op het WK elders zijn heil zoekt.

Veel positiefs dus vanop de Heizelvlakte. Na de oplawaai tegen Oranje, meer dan welgekomen. Of het moest de nog altijd wankele defensie zijn. Zelfs tegen een éénmansvoorhoede lukte het niet de nul te houden. Lewandowski, of wie had U gedacht, maakte er zowaar 0-1 van. Niemand die hem volgde, Carrasco die de buitenspel ophief. Een klein smetje op een verder prima interland van YFC, van wie nu toch al stilaan geweten is dat je hem vooral in de offensieve animatie wil zien opereren.

Maar wat een rehabilitatie na de rust. Het moet gezegd: Polen diende zich al slap aan en in de tweede helft zakten ze helemaal weg. Maar laat ons toch vooral de verdienste van de Duivels benadrukken. Met het mes tussen de tanden, werd kans op kans gecreëerd. Na de prinsheerlijke 2-1 van De Bruyne, zijn 24ste in het Belgische shirt, ontbond de voor Hazard ingevallen Trossard zijn duivels. Vooral zijn tweede, een nonchalante krul in de verste winkelhaak, was eentje om duimen en vingers af te likken. ‘Dat bedoelde je toch echt niet’, zag je Vertonghen hem voor de lol toesnauwen. Zeg maar ja, Leandro: wat een heerlijke traptechniek.

Ook Dendoncker trof raak met een afstandsknal. Als statement kon dat tellen. En in blessuretijd scoorde zelfs de debuterende Openda: 6-1! En maakten de Welshmen in blessuretijd nog gelijk tegen Nederland in Cardiff. Alleen om nog de 1-2 te incasseren. Zo blijft Nederland op kop in onze poule. Maar zo’n 6-1, dat geeft de burger toch opnieuw moed.

