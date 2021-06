Emile Mpenza over Euro 2000 en onze spits op het EK straks: “Romelu en ik, wij zouden veel landen pijn doen”

Rode DuivelsHij bracht heel even de hele natie in extase. Inclusief onze toenmalige Miss België. Emile ­Lokonda Mpenza (42) over de flop die Euro 2000 uiteindelijk werd, en natuurlijk ook over Romelu Lukaku. “Weet je wat ik niet begrijp? Dat ­Lukaku al zo vaak kritiek heeft gekregen. Terwijl hij de beste spits is die we hebben.”