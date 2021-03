Elk land zijn Lukaku: een kennismaking met de scherpschutters van onze EK-tegenstanders

Rode DuivelsWat Romelu Lukaku is voor de Duivels, dat zijn Artem Dzyuba, Teemu Pukki en Jonas Wind voor Rusland, Finland en Denemarken. Dat trio houdt dezer dagen schietoefeningen met het oog op het EK, dat voor onze Duivels over exact 75 dagen begint in Sint-Petersburg tegen Rusland. ‘Know your enemies’, maak kennis met de scherpschutters van onze EK-tegenstanders.

Russische tank genaamd Dzyuba

Rusland is uitstekend begonnen aan hun WK-kwalificatiecampagne. Zes op zes tegen Malta en Slovenië. Met dank aan Zenit-spits, Artem Dzyuba. Goed voor drie goals in twee wedstrijden. “Na een moeilijke periode is Dzyuba in ere hersteld”, vertelt Gosha Chernov van de Russische krant Sport Express. “Na een uitgelekte seksvideo verloor hij zijn kapiteinsband bij Zenit en riep bondscoach Cherchesov hem niet op voor de nationale ploeg. Dzyuba heeft zich geëxcuseerd voor het incident en heeft zijn plaats als steunpilaar van de Russische nationale ploeg opnieuw opgenomen. Met zijn 29 goals is hij nog één doelpunt verwijderd van Russisch topschutter Kerzhakov”.

Of het nu vandaag tegen Slovakije is of over een paar maanden op het EK, Dzyuba is op weg om all-time Russisch topschutter te worden. “Hij is onze belangrijkste speler in het 4-2-3-1-systeem. Zijn tweede goal tegen Slovenië was een typische Dzyuba-goal. Met zijn sterke lijf creëert hij genoeg ruimte tussen de verdediger en de bal om af te werken. Ook als we onder druk staan is de lange bal altijd een optie voor onze defensie omdat Dzyuba ook de perfecte targetspits is. Iederéén in Rusland heeft een mening over hem, zelfs mensen die niets met voetbal te maken hebben. Love him or hate him. Voor de helft is hij een ster omdat hij het hart op de tong heeft en altijd vol overgave speelt. Anderen hekelen hem om zijn controversiële levensstijl en sommige Russen zullen hem zijn overstap van Spartak Moskou naar Zenit nooit vergeven.”

Cijfers:

49 wedstrijden

29 goals

15 assists

Beslissend in 89% van de wedstrijden

Op zoek naar echte vervanger van Bendtner

Ook Denemarken startte foutloos aan de WK-kwalificatiecampagne met een 2-0-overwinning tegen Israël en een voorhistorische 8-0 tegen Moldavië. “Het is wachten tot de nieuwe Nicklas Bendtner echt opstaat”, vertelt Farzam Abolhoseini, Deens voetbaljournalist voor BT. “Sinds hij met pensioen is, zijn we op zoek naar een nieuwe nummer ‘9’. Het is wel een topic hoor dezer dagen bij de nationale ploeg. En bondscoach Kasper Hjulmand is ondanks die ruime zege tegen Moldavië nog steeds zoekende.”

“De grootste kanshebber op dit moment lijkt de jonge Jonas Wind, spits van FC Kopenhagen. Hij is nog maar 22 en zou op het einde van dit seizoen misschien wel de duurste uitgaande transfer van de Deense competitie kunnen worden. Wind is groot, maar niet geweldig sterk, waardoor hij zich regelmatig laat terugzakken om vanuit het middenveld mee de combinaties over de flanken op te zetten. Kasper Dolberg, tegen Moldavië nog goed voor twee goals, lijkt op dit moment de tweede keuze te zijn. Hij is wel een echte ‘fox in the box’, maar technisch minder begaafd dan Wind.” De Denen hebben ook nog een andere piste achter de hand. “Hjulmand gaf aan ook nog steeds heel veel vertrouwen te hebben in Andreas Cornelius van Parma. Een mix van Dolberg en Wind, maar hij is op dit moment geblesseerd.”

Jonas Wind:

5 wedstrijden

3 goals

1 assist

Beslissend in 80% van de wedstrijden

Finse hoogdagen dankzij Pukki

Finland maakt zich op voor het allereerste grote toernooi uit hun geschiedenis. Met dank aan Teemu Pukki, de 31-jarige spits van de Finse nationale ploeg en Engelse tweedeklasser Norwich City FC. “Noem hem gerust een laatbloeier”, zegt Janne Oivio van de Finse krant Ilta-Sanomat. “Jarenlang heeft hij enkel geteerd op zijn talent en dat is waarom hij bij Sevilla, Schalke en Celtic mislukt is. De ommekeer is er gekomen in zijn periode bij Brondby in Denemarken. Plots besefte hij dat hij ook naast het veld als een prof moest leven om iets van zijn carrière te maken óp het veld.”

En daar plukte heel Finland de vruchten van. “Die klik heeft ervoor gezorgd dat wij ons geplaatst hebben voor het EK. Pukki is intussen 31, maar nog steeds zeer snel. Het is een speler die blijft jagen en die blijft druk zetten op de verdedigers. Wedstrijden die we vroeger met één of twee goals verschil verloren winnen we nu of pakken we nog een punt, omdat Pukki uit een halve kans een goal kan maken.” Na twee WK-kwalificatiewedstrijden heeft Finland twee punten. Ze speelden gelijk tegen Bosnië en Oekraïne. De Finnen scoorden drie goals, drie keer stond Pukki aan het kanon.

Teemu Pukki:

89 wedstrijden

30 goals

7 assists

Beslissend in 41,5% van de wedstrijden

Een vergelijking met de cijfers van Romelu Lukaku:

91 wedstrijden:

59 goals

14 assists

Beslissend in 80% van de wedstrijden

