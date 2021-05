El Muro Belga, twee koningen en één survivor: de 26 die ons land in extase moeten brengen in een notendop

Delen per e-mail

Lieveling. Van de interim-coach toch. Slachtoffer geworden van een psychologisch spelletje van Mourinho en naast het team beland. Speelde de voorbije maand weer alles.

Noodoplossing. Scoorde in 2021 slechts twee keer bij z’n club, maar ‘t leverde wel telkens punten op. Invaller, komt na Benteke in de pikorde bij Palace. Leeft telkens op bij de Rode Duivels, scoorde in zijn vier laatste interlands liefst zes goals.

Survivor. Na drie magere jaren eindelijk weer boven water. Net op tijd in vorm voor het EK? Was goed voor zeven doelpunten in zijn laatste 13 wedstrijden. Los van zijn goals ook voetballend meer dan degelijk de voorbije weken.

Paar maanden out geweest met een stressfractuur. Mentale boost gekregen deze maand door vijf matchen op rij ongeslagen te blijven, zich zo van het behoud te verzekeren én broodnodig wedstrijdritme op te doen.

Momentman. En ook kampioenenmaker? Dé man in vorm bij Atlético Madrid. Met vier goals en vijf assists in z’n laatste acht matchen kan hij zotte stats voorleggen. Trekt hij die lijn ook op het EK door?

Kersvers FA Cup-winnaar. Steevast een van de eerste namen op het blad bij coach Brendan Rodgers. Verteerde de stap van de Serie A naar de Premier League schijnbaar moeiteloos. Ook bij de Rode Duivels basispion?

Vraagteken. Zijn polyvalentie en z’n verleden (hij staat er altijd op een groot toernooi) zijn z’n twee troeven. Want bij de Turkse middenmoter Basaksehir brak hij dit seizoen (drie goals en drie assists op 18 wedstrijden) weinig potten.

El Muro Belga. Enkel Jan Oblak heeft dit seizoen in Spanje één clean sheet meer. Ook deze zomer voor België redder in nood? Door FIFA op het WK 2018 verkozen tot Golden Glove.

Wil hij die Gouden Bal, is het misschien nu of nooit. Premier League: check, Champions League-finale: check. Nu nog een dijk van een EK spelen en 2021 wordt helemaal het jaar van King Kev.

Mister Proper. Sterk seizoen - bij een minder Lyon - in de Ligue 1, waar hij slechts... één gele kaart pakte. Speelde afgelopen weekend weer een hele match mee, nadat hij twee weken aan de kant stond met een enkelblessure. In maart maakte hij nog indruk tegen Wales.

Eén van de steunpilaren van Wolverhampton. Zekerheidje in het hart van de ploeg, was zelfs even centrale verdediger. Na nieuwjaar zo goed als alles gespeeld (19keer basis, 3x ingevallen). Nog ‘maar’ 15 caps, maar ondertussen de logica zelve dat hij erbij is.

Helemaal aangepast aan de Ligue 1 ondertussen. Op een kleine schorsing na, speelde hij alles bij Rennes. Volgend werkpunt: de statistieken opkrikken.

Inhaalrace. Moet een achterstand inhalen nadat hij dit seizoen van de ene in de andere blessure sukkelde. Sinds de uitschakeling in de Champions League drie keer kort ingevallen. Heel België hoopt dat hij straks ontploft, toch?

Schaakstuk. Wordt bij Dortmund continu van bank naar basis en terug geschoven. Helemaal hersteld van zware spierscheur. Moet nog fris zitten.

Na zijn beste seizoen ooit, nu zijn beste grote toernooi ooit? Kampioenenmaker van Inter. Fysiek en mentaal diep geweest, maar mét resultaat. Klaar om ook op het EK te schitteren.

Zou fris moeten zitten na zijn ‘rustigste’ seizoen als prof. Nooit eerder speelde hij maar 28 wedstrijden. Al zitten zijn enkelblessures daar natuurlijk voor alles tussen.

(Te) vaak op de bank de voorbije weken, zeker in vergelijking met het seizoensbegin, maar afgelopen weekend plots toch weer aan de aftrap bij Dortmund. Afgeremd door een knieblessure in februari weer helemaal fit nu.

Geen Rode Duivels zonder Big Si. Beste doelman van België, altijd klaar om te depanneren bij de nationale ploeg. Ideale wingman van Thibaut Courtois.

Bankzitter. Speelde sinds de interland tegen Wit-Rusland - waarin hij scoorde - slechts 60 minuten meer. Speelde zich in die weinige speeltijd alsnog in de gratie van Martínez. Die hoopt allicht dat Praet het niveau van voor z’n spierscheur (januari) snel terugvindt.

Verrassing. Slechts zes matchen gespeeld dit seizoen bij Franse laagvlieger Strasbourg en tóch in de selectie. Net op tijd hersteld van een afscheurde achillespees om als derde doelman mee te kunnen.

Na King Kev nu ook King Youri. Matchwinnaar voor Leicester in de FA Cup. Youri speelt alles, altijd en overal. Onvermoeibaar, ook op het EK?

Bevestigt - doet zelfs méér - in zijn tweede seizoen Premier League. Vier goals en vijf assists, maar de laatste dateert ondertussen toch van twee maanden geleden. Niet altijd even regelmatig.

Eerste groot toernooi voor de tweevoudige Gouden Schoen. Misschien niet zijn beste seizoen bij Club, maar nog altijd goed genoeg voor een terechte plaats in de selectie, toch?

In april uitgerust om in juni en juli te schitteren? De voorbije maand drie volledige matchen gespeeld, auteur van een knappe goal vorig weekend. Net op tijd weer pijn- en blessurevrij om z’n plaatsje in te nemen.

Heeft in Portugal ondertussen helemaal zijn draai gevonden. Ook de blessurebesognes zijn verleden tijd. 80 procent van de totale speeltijd in actie gekomen. Speelt zijn wedstrijden.

Tja. Op 9 juni zal het exact vijf maanden geleden zijn dat hij z’n achillespees afscheurde. Pas twee dagen later wordt zijn knoop doorgehakt. Enkel mits een mirakel speelklaar, maar Witsel is het wachten waard.

