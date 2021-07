EK-QUIZ. Wat weet u allemaal over de Italiaanse voetbalploeg? Test het in tien vragen!

Rode Duivels Eden heeft al zijn schoenen vast, Denayer individu­eel

30 juni De belangrijkste mensen komen het laatste. En dus liet Eden Hazard zich op het einde van het kwartiertje open training even zien, in het bijzijn van twee kinesisten. Opnieuw op z’n rode slippers, maar dit keer wel met een paar voetbalschoenen in de hand. Meer heeft de natie niet nodig om zich aan op te trekken.