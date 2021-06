EK-QUIZ. Hoe goed kent u de Deense voetbalploeg? Scout de volgende tegenstander van de Rode Duivels in tien vragen

L'Equipe du soir Franse analisten hakken nu al in op ‘dikke nekken’ van Rode Duivels: “Belgen gaan snel terug thuis zijn om frieten te eten”

14 juni De Rode Duivels hebben nog maar één match gespeeld op dit EK, maar het eerste mediatieke relletje met de Fransen is al een feit. Analisten van L’Equipe konden in hun talkshow ‘s avonds een uitspraak van Thomas Meunier maar erg matig appreciëren. Onze rechterflankspeler had na de 3-0 tegen de Russen gewoon gezegd dat het bijzonder moeilijk zou worden om dit België te kloppen. In de show luidt het eensluidend dat de Belgen nu al een dikke nek hebben. Via Twitter reageert Meunier erg cynisch.