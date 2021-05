EK-kansen Witsel stijgen: Martínez neemt middenvelder op in (brede) selectie

“Ik ben zeer hoopvol dat alles op z'n plaats zou kunnen vallen”, zegt de bondscoach in bovenstaande video. “Ik denk dat we de ervaring die we hebben, moeten gebruiken. Uit de voorbije grote toernooien hebben we geleerd dat er tijdens een EK of WK eigenlijk twee toernooien zijn. De groepsfase en de knockoutfase. Als je succesvol wilt zijn, dan heb je voor de knockoutfase een andere mentaliteit nodig. Op dat vlak zou Axel zeer belangrijk kunnen zijn.”