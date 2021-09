“Eigenlijk is álles cava aan wat na de Gouden Generatie komt. In Kazan was de cava zelfs het laatste van de fles – niks bubbels, flets”

Rode Duivels Red Fla­mes-legende en Rode Dui­vels-analiste Heleen Jaques: “Veel staat of valt met komende matchen”

2 september 97 caps voor de Red Flames. Kampioen met STVV in 2010. Gespeeld - hard verdedigd vooral - in de Bundesliga, de Serie A, de Champions League en voor de mooiste clubs: Club Brugge, Anderlecht en Fiorentina. Erbij op het EK 2017. Maar nu wil Heleen Jaques (33) als jeugdcoördinator bij de KBVB en tv-analiste het vrouwenvoetbal verder op de kaart zetten. Een gewezen top-Flame met een stem over de huidige Rode Duivels: “De ontgoocheling na het EK zal nog altijd groot zijn en nog wel even blijven nazinderen, maar met een goeie match vanavond kunnen ze dat al deels achter zich laten. Veel staat of valt met de komende wedstrijden.”