“Eerste tegengoal is fout van verdediging”: Thibaut Courtois stormt vrijwel meteen gefrustreerd naar de kleedkamer, maar reageert wel

Een dug-out heeft zijn ontgoocheling mogen voelen. Zijn ‘Queen’ in de tribune kreeg na het laatste fluitsignaal geen hartje of een vluchtige kus. Hoofdschuddend verdween Thibaut Courtois (30) meteen na de WK-nederlaag tegen Marokko meteen de catacomben in. Boos op zichzelf, boos om de nederlaag. “Zelf heb ik niet 100 procent gekeept.”

Achter zijn naam verscheen een ‘E’ in een rode cirkel. Symbool dat de statistiekenleveranciers gebruiken voor een ‘error leading to goal’. Een fout die tot een doelpunt leidt. Hun boeken gaat de opener van Abdelhami Sabiri in als een misser van Courtois.

Zelf worstelde hij er ook mee, maar die analyse is voor later.

In het Al-Themama-Stadium, Doha, kon het hem zondag, rond de klok van zes plaatselijke tijd, allemaal even gestolen worden. In handje schudden en gezellig napraten met de Marokkanen had Courtois overduidelijk geen zin. De bittere ontgoocheling wilde een winnaar liever even op zichzelf verwerken. Blik op onweer en recht naar binnen bij het laatste fluitsignaal. Onderweg sloeg hij met zijn rechtervuist tegen een van de dug-outs. Alle frustraties eruit.

Beeld dat onbewust herinneringen opriep aan die traumatische zomernacht in Lille, Wales-België (3-1) op het EK 2016. Toen bekoelde Courtois, onderweg richting kleedkamer, ook zijn teleurstelling op een object. Een wilde trap op een ton met drank. “Als je op zo’n moment niet ontgoocheld bent, dan is er iets mis met je”, zei hij daar ooit over.

Tegen de orders van Vincent Kompany in maakte Courtois toen het proces van Marc Wilmots, maar zondag noemde hij man noch paard. Hij nam wel deels zijn verantwoordelijkheid voor de tegentreffer. In de studio van de rechtenhouders op dit WK en later ook, in de mixed zone. Hij praat bij winst. Hij praat bij verlies. Hij praat als anderen een fout hebben gemaakt. Hij praat ook als hij zelf niet vrijuit gaat.

Dat hij iets uit te leggen had, wist hij ook. Twee keer in 90 minuten opteerden de Marokannen voor een harde, inswingende vrijschop richting eerste paal. Twee keer werd hij geklopt. Toeval zal het niet zijn. Bij de eerste sprong de VAR Courtois nog bij.

Courtois: “Ik had het gevoel dat Ziyech daar zou trappen. Maar ik wist niet goed wat die inlopende speler zou doen. Gelukkig wordt die goal afgekeurd. Bij die fase staan we op een lijn. En lopen de jongens vrij in.”

Bij de tweede inswinger was het wel kassa.

“Het begint allemaal bij een fout die we niet moeten maken”, zei Courtois. “Die jongen staat met zijn rug naar doel, in een hoek.” Het was Thomas Meunier die de overtreding beging.

Vervolgens gingen zowel Ziyech als Sabiri achter de bal staan. Met de opstelling van zijn muurtje leek hij te wille anticiperen op een trap van de eerste. Maar het was de tweede die hem verraste.

Courtois: “Ze duwen onze lijn te hoog. Als een bal doorschiet, is dat dodelijk voor een keeper en frustrerend. We hebben onze afspraken bij stilstaande fases. In de eerste zone mag de bal er nooit doorn. Die is voor de rekening van de verdedigers. Met een man aan de paal heeft het niks te maken. Als keeper laat je de eerste zone open - ook bij Real is dat het geval. Een speler moet die bal daar wegtrappen of wegkoppen. Niet gewoon staan kijken - wij doen niks. Twee keer mag dat echt niet gebeuren. Ook al geef ik toe dat het niet 100 procent is gekeept. Die fase zullen we nog een duchtig analyseren. Een stomme goal.”

Waarop Courtois toegaf dat de nederlaag hard binnenkwam.. “Misschien is het een goed moment. Een signaal om meer onszelf te zijn. We spelen te onzuiver. Met te veel schrik. En we creëren weinig. Rest ons nog een optie: donderdag winnen tegen Kroatië.”

Wees maar zeker dat een eergierige keeper zich dan wil bewijzen. Eerst mag zijn ‘queen’ Mishel hem op de familiedag over de ontgoocheling heen helpen.

