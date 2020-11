Eendagsvliegen, maar ook ontegensprekelijk vaste waarden: de 22 Duivelse debutanten onder Roberto Martínez

Youri Tielemans

Vier jaar geleden, op 9 november 2016, maakte Youri Tielemans zijn eerste speelminuten als Rode Duivel. De middenvelder speelde zes minuten mee in de oefeninterland tegen Nederland. Inmiddels is hij een vaste waarde bij de Belgen. Ook bij Leicester City is Tielemans niet weg te denken uit de basiself. “Hij is aan het uitgroeien tot een topspeler”, stelde zijn coach Brendan Rodgers.

Volledig scherm © Photo News

Christian Kabasele

Youri Tielemans was tegen Nederland niet de enige debutant bij de Belgen. Ook Christian Kabasele kreeg zijn kans van Roberto Martínez. De centrale verdediger speelde later nog één match bij de Rode Duivels: op 14 november 2017 maakte hij in de oefeninterland tegen Japan de negentig minuten vol.

Volledig scherm © Photo News

Thomas Foket

Thomas Foket (26) maakte zijn debuut voor de Rode Duivels in 2016, nadat hij met AA Gent een jaar eerder landskampioen was geworden en de Buffalo’s ook Europees potten braken. Na die campagne kende Foket een mindere periode, waarin hij door hartproblemen een transfer naar Atalanta niet zag doorgaan. Ondertussen is de flankverdediger actief bij Stade Reims, en wil Martínez beroep op hem doen als vervanger van de geblesseerde Alexis Saelemakers. Afwachten of hij ook minuten kan maken.

Volledig scherm © BELGA

Anthony Limbombe

In maart 2018 kreeg Anthony Limbombe (26) telefoon. Limbombe, die toen de linkerflank bij Club Brugge voor zijn rekening nam, hield er met zes goals en evenveel assists een goed seizoen op na. Zijn periode bij de Duivels was minder succesvol: na een helft gespeeld te hebben in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Saudi-Arabië, kwam hij niet meer in actie voor de nationale ploeg. Inmiddels speelt hij bij FC Nantes, waar het ook niet meezit: door een scheur in de adductoren, staat hij al een heel seizoen aan de kant.

Volledig scherm © Photo News

Koen Casteels

Betrouwbaar sluitstuk van Wolfsburg. De 28-jarige Casteels heeft al heel wat jaren in de Bundesliga op de teller. Bij de Rode Duivels komt hij (voorlopig) slechts aan één interland: twee maanden geleden tegen IJsland. Moest na 55 minuten vervangen worden na een stevige botsing.

Volledig scherm © Photo News

Timothy Castagne

Sommige namen zijn intussen al meer ingeburgerd dan andere. Castagne ruilde in de zomer van 2017 KRC Genk voor Atalanta, en trok drie jaar later naar Leicester. Hij maakte zijn debuut voor de Duivels tegen Schotland in 2018 en evolueerde doorheen de jaren tot betrouwbare sterkhouder, onder andere door zijn solide prestaties bij Leicester als titularis. Castagne sukkelt vandaag wel met een hamstringblessure, die waarschijnlijk tot na de interlandbreak zal duren.

Volledig scherm © Photo News

Hans Vanaken

In diezelfde match tegen Schotland maakte ook de tweevoudige Gouden Schoen van Club Brugge zijn debuut. De zekerheid die Vanaken in Brugge is, is hij onder Martínez echter allesbehalve. Want incontournable is hij zeker niet: in vorige interlands tegen Denemarken en IJsland moest Vanaken zich tevreden stellen met een plek op de bank, terwijl Doku en Verschaeren wel speelgelegenheid kregen.

Volledig scherm © Photo News

Birger Verstraete

In september 2018 werd Birger Verstraete, de middenvelder van Antwerp die toen nog in loondienst was bij AA Gent, voor het eerst opgeroepen. Onder Yves Vanderhaeghe bereikte de vinnige Oostendenaar zijn beste niveau, en dat had ook Martínez meegekregen. Hij mocht de laatste vijf minuten tegen Schotland invallen, al zou het wel bij die korte invalbeurt blijven.

Volledig scherm © BELGA

Leandro Trossard

Trossard (25) werd voor het eerst geselecteerd tegen Schotland, maar pikte pas twee jaar later zijn eerste minuten mee in de Nations League-match tegen Denemarken. De linksbuiten van Brighton & Hove Albion heeft nu wel last van een adductorenletsel, dat hem dit drieluik met de Rode Duivels kost. “We hopen dat hij na de internationale break weer beschikbaar zal zijn”, zei zijn coach Graham Potter daarover. “De eerste diagnose was positief.”

Volledig scherm © BELGA

Hendrik Van Crombrugge

Soms kan het allemaal ook gewoon eens meezitten. In dezelfde week waarin Van Crombrugge (27) vader werd, versierde hij zijn eerste cap als Rode Duivel. In de vriendschappelijke match tegen Ivoorkust, verving hij Simon Mignolet. Hij liet zich meteen opmerken met een prima reflex, maar was wat later toch geklopt vanop de stip.

Volledig scherm © Photo News

Brandon Mechele

Rasecht jeugdproduct van Club Brugge. Brandon Mechele vierde op 13 oktober 2019 zijn debuut bij de nationale ploeg. Na één minuutje tegen Kazachstan speelde hij de volle negentig minuten tegen Ivoorkust. Twee interlands dus voor de centrale verdediger.

Volledig scherm © Photo News

Benito Raman

Ook Benito Raman (26) maakte onder Martínez zijn debuut als Rode Duivel. Het voormalige enfant terrible van KAA Gent had dat te danken aan zijn prestaties in Duitsland, waar hij voor Düsseldorf tien keer scoorde - iets wat hem een transfer naar Schalke 04 opleverde. Hij werd in september vorig jaar opgeroepen en speelde in totaal één minuut in de EK-kwalificatiematch tegen Schotland.

Volledig scherm © BELGA

Yari Verschaeren

Verschaeren is een van de jongeren die erbij is sinds de EK-kwalificatiematchen en al wist te overtuigen. De 19-jarige aanvallende middenvelder van Anderlecht mocht al zes keer invallen, en pikte een doelpunt mee in de 9-0-zege tegen San Marino. Nadat hij een penalty zelf afdwong en de eer aan meer ervaren spelers wou laten, stond Carrasco erop dat de youngster de elfmeter zélf in de goal zou jagen. Het toont aan dat Verschaeren goed in de groep ligt.

Volledig scherm © Photo News

Elias Cobbaut

Vele waarnemers vielen net niet van hun stoel toen Elias Cobbaut werd opgeroepen voor de laatste twee EK-kwalificatiematchen. De 22-jarige centrale verdediger van Anderlecht werd na het uitvallen van Jan Vertonghen opgenomen in de selectie voor de interlands tegen Rusland en Cyprus. Tegen Cyprus kreeg hij zelfs een basisplaats en speelde hij 90 minuten. Maar na de euforie, volgde de domper. In de match met Anderlecht tegen KV Oostende kwam hij slecht neer na een luchtduel. Het verdict: een breuk in zijn rechterenkel en enkele maanden buiten strijd.

Volledig scherm © BELGA

Jérémy Doku

In zeven wedstrijden vier assists uitdelen en twee keer scoren: Doku had zijn seizoensstart bij Anderlecht niet gemist. Nog voor de veelbesproken transfer naar Rennes, zag de 18-jarige aanvaller die prestaties beloond met een selectie voor de nationale ploeg. Tegen IJsland liet hij twee gezichten zien: na een matig eerste uur waarin hij last leek te hebben van plankenkoorts, redde hij zijn match door een knap doelpunt te scoren. Wordt op termijn gezien als een vaste waarde voor de Rode Duivels.

Volledig scherm © BELGA

Alexis Saelemaekers

Saelemaekers (21) debuteerde bij Anderlecht in 2018 onder Hein Vanhaezebrouck, maar werd door de club van de hand gedaan om te voorzien in wat financiële ademruimte. Voor zeven miljoen trok hij naar AC Milan, dat hem op de laatste dag van de wintermercato aantrok. In oktober was ook zijn debuut voor de Rode Duivels een feit, en voetbalde hij 90 minuten mee tegen Ivoorkust. Kan door een blessure uiteindelijk niet meespelen in de komende interland, en mocht terugkeren naar Milaan.

Volledig scherm © Photo News

Zinho Vanheusden

Voor Vanheusden (21) was het slechts een kwestie van tijd vooraleer hij gebeld zou worden. Bij het drieluik Ivoorkust/Engeland/IJsland was het dan toch zover. De verdediger is zowel bij Standard als bij de nationale beloften een speler die het voortouw neemt en als leidersfiguur geldt. De combinatie van die maturiteit met zijn verdedigende kwaliteiten is veelbelovend. Helaas scheurde hij afgelopen weekend de kruisbanden van zijn knie, en komt hij deze interlandbreak dus niet in actie.

Volledig scherm © Photo News

Joris Kayembe

Kayembe is de eerste Carolo bij de Rode Duivels sinds Geoffrey Mujangi Bia in 2009. De vleugelverdediger van Charleroi speelde vroeger bij FC Brussels en Standard Luik, waarna hij uitweek naar Portugal. De passage bij FC Porto was geen succes, en ook bij Nantes wou het later niet echt vlotten. In Charleroi vindt hij wél opnieuw volledig zijn draai. Martínez spreekt niets dan lovende woorden over hem, en heeft het over “een profiel dat moeilijk te vinden is”.

Volledig scherm © Photo News

Sebastiaan Bornauw

Naast Saelemaekers, Vanheusden, Kayembe en Lukebakio mocht ook Bornauw (21) voor het eerst de Belgische kleuren verdedigen tegen Ivoorkust. Bornauw speelde omwille van het werk van zijn vader vroeger nog in Marokko, kwam in 2009 bij Anderlecht terecht en trok daarna door naar FC Köln, waar hij het behoud van de ploeg hielp te verzekeren. Pluspunt: Bornauw is opgeleid als spits, en weet als verdediger dus ook de goal staan. Al waren zijn twee optredens bij de nationale ploeg tot dusver niet bepaald een groot succes.

Volledig scherm © BELGA

Dodi Lukebakio

Lukebakio (23) werd tijdens de vorige interlandbreak opgeroepen door Martínez, maar verzamelde toen geen speelminuten. Was bij de beloften al goed voor 17 caps en vier goals, en viel ook in Duitsland al op. Bij Hertha Berlijn, dat hem weghaalde bij Watford voor bijna 20 miljoen, zit hij momenteel aan twee doelpunten en twee assists. Kende gisteren een wisselvallig debuut, maar wil graag mee naar het EK volgend jaar. “En daar ga ik alles voor geven", zei hij na afloop bij VTM-analist Gilles De Bilde.

Volledig scherm © Photo News

Charles De Ketelaere

Is ook terug te vinden in de Belgische selectie: Charles De Ketelaere (19). Het Brugse jeugdproduct is aan een sterk seizoen bezig, met als voorlopig hoogtepunt de winning goal tegen Zenit Sint-Petersburg in de Champions League. Naast zijn plek bij de U21, mag hij zich nu ook Rode Duivel noemen. De Ketelaere liet al verstaan er goesting in te hebben, maar ook onder de indruk te zijn. “Het zijn spelers waar ik al lang naar opkijk. Voor mij is dit een beloning voor het harde werk. En dat ik mag spelen met Romelu Lukaku, misschien wel de beste spits ter wereld, is een droom die uitkomt.” Zijn debuut duurde misschien een minuutje of drie, maar er is niemand die eraan twijfelt dat zijn tijd nog wel komt.

Volledig scherm © BELGA

Hannes Delcroix

Mag zichzelf ook kersvers international noemen: Hannes Delcroix (21). Na de bekendmaking van de selectie, toverde Martínez de naam van de centrale verdediger bij Anderlecht iets later nog uit zijn hoed. Het Brusselse jeugdproduct is sinds het uitvallen van Elias Cobbaut gestegen in de pikorde van het Astridpark en stond de afgelopen vier matchen negentig minuten op het veld. Na de wedstrijd tegen Zwitserland, vervoegt Delcroix meteen de U21. Kreeg gisteren een halfuur als vervanger van aanvoerder Jan Vertonghen en kwam nooit in de problemen.

Volledig scherm © BELGA

OPGEROEPEN, NOG NIET GESPEELD

Landry Dimata

Ook deze selectie aan de vooravond van de Nations League-matchen tegen Denemarken en IJsland was opvallend. De 23-jarige aanvaller van Anderlecht had na anderhalf jaar blessureleed nog maar drie volledige matchen achter de kiezen. Een debuut is er uiteindelijk niet van gekomen, en in de huidige selectie is zijn naam niet meer terug te vinden. Met aanvallende krachten als Lukaku, Batshuayi en Benteke zijn de plaatsen voorin dan ook behoorlijk duur.

Volledig scherm © Photo News

Jens Teunckens

Teunckens (22) keept bij het Cypriotische AEK Larnaca. De doelman die eerder de netten schoon moest houden bij Club en Antwerp, werd bij de groep gehaald op het moment dat Courtois moest afhaken, en Koen Casteels en Hendrik Van Crombrugge dus andere dingen aan hun hoofd hadden. Teunckens als derde doelman na Simon Mignolet en Davy Roef, was toen de ongeziene bezetting in doel.

Volledig scherm © Photo News

Davy Roef

Een geluk bij een ongeluk, was de selectie van Davy Roef (26) begin september dit jaar. De doelman van AA Gent kreeg de kans zich te tonen nadat Thibaut Courtois niet beschikbaar was, en zowel Koen Casteels en Hendrik Van Crombrugge rond die periode vader waren geworden. Het moeten niet altijd blessures zijn.

Volledig scherm © BELGA

Gaëtan Coucke

Enkele uren voor de start van de oefenwedstrijd tegen Zwitserland sleepte ook Gaëtan Coucke (22) zijn eerste selectie in de wacht. De sluitpost van KV Mechelen verving de op corona positief geteste Thomas Kaminski, die de geblesseerde Hendrik Van Crombrugge zou vervangen.

Volledig scherm Gaëtan Coucke. © BELGA

